Томаты со специями на зиму — видео рецепт

Помидоры по-корейски. Фото: google

С приправой по-корейски обычно готовят огурцы или кабачки, однако по этому рецепту готовятся помидоры. Такая заготовка получается очень вкусной, ведь комбинация кисло-сладких и острых вкусов хорошо сочетаются с томатами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Разом.

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Вам понадобится:

помидоры 3 кг;

морковь 4 шт.;

чеснок 10-12 зубцов;

острый красный перец по вкусу;

петрушка 1 пучок;

укроп 1 пучок;

сахар 100 г;

соль 40 г;

уксус 9% 150 мл;

растительное масло 150 мл.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать маленькие и твердые помидоры. Их нужно хорошо помыть и разрезать на четыре части, плодоножку нужно удалить.

Разрезанные помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем следует нарезать зелень и половинку острого перца. Однако если вы любите острые блюда, то острого перца можно взять и больше. Семена из перца нужно удалить.

Нарезка зелени. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Морковь нужно натереть соломкой. Если у вас есть специальная терка для моркови, можно воспользоваться ею.

Острый перец. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Через пресс выдавливаем 10-12 зубчиков чеснока.

Тертая морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее добавляем 40 г соли, 100 г сахара, 150 мл 9% уксуса и 150 мл растительного масла.

Добавление чеснока. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Помидоры нужно оставить на час, чтобы все вкусы хорошо сочетались, а помидоры дополнительно пустили сок.

Соль и сахар. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем салат складываем в банки. Лучше выбрать банки по 0,5 литра.

Помидоры и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Оставшийся сок также распределяем по банкам.

Салат из томатов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее банки закрываем и оставляем до полного охлаждения.

Готовый салат из помидоров. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Из этого количества ингредиентов вышло 9 банок по 0,5 литра.

Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки. Эта закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.