Томаты со специями на зиму — видео рецепт

Помидоры по-корейски на зиму: пикантная заготовка
С приправой по-корейски обычно готовят огурцы или кабачки, однако по этому рецепту готовятся помидоры. Такая заготовка получается очень вкусной, ведь комбинация кисло-сладких и острых вкусов хорошо сочетаются с томатами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Разом.
Вам понадобится:
- помидоры 3 кг;
- морковь 4 шт.;
- чеснок 10-12 зубцов;
- острый красный перец по вкусу;
- петрушка 1 пучок;
- укроп 1 пучок;
- сахар 100 г;
- соль 40 г;
- уксус 9% 150 мл;
- растительное масло 150 мл.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше выбрать маленькие и твердые помидоры. Их нужно хорошо помыть и разрезать на четыре части, плодоножку нужно удалить.
Затем следует нарезать зелень и половинку острого перца. Однако если вы любите острые блюда, то острого перца можно взять и больше. Семена из перца нужно удалить.
Морковь нужно натереть соломкой. Если у вас есть специальная терка для моркови, можно воспользоваться ею.
Через пресс выдавливаем 10-12 зубчиков чеснока.
Далее добавляем 40 г соли, 100 г сахара, 150 мл 9% уксуса и 150 мл растительного масла.
Помидоры нужно оставить на час, чтобы все вкусы хорошо сочетались, а помидоры дополнительно пустили сок.
Затем салат складываем в банки. Лучше выбрать банки по 0,5 литра.
Оставшийся сок также распределяем по банкам.
Банки с салатом следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания.
Далее банки закрываем и оставляем до полного охлаждения.
Из этого количества ингредиентов вышло 9 банок по 0,5 литра.
Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки. Эта закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.