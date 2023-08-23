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Помидоры по-корейски на зиму: пикантная заготовка

23 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Томаты со специями на зиму — видео рецепт
Помидоры по-корейски. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

С приправой по-корейски обычно готовят огурцы или кабачки, однако по этому рецепту готовятся помидоры. Такая заготовка получается очень вкусной, ведь комбинация кисло-сладких и острых вкусов хорошо сочетаются с томатами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Разом.

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Вам понадобится:

  • помидоры 3 кг;
  • морковь 4 шт.;
  • чеснок 10-12 зубцов;
  • острый красный перец по вкусу;
  • петрушка 1 пучок;
  • укроп 1 пучок;
  • сахар 100 г;
  • соль 40 г;
  • уксус 9% 150 мл;
  • растительное масло 150 мл.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать маленькие и твердые помидоры. Их нужно хорошо помыть и разрезать на четыре части, плодоножку нужно удалить.

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Разрезанные помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем следует нарезать зелень и половинку острого перца. Однако если вы любите острые блюда, то острого перца можно взять и больше. Семена из перца нужно удалить.

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Нарезка зелени. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Морковь нужно натереть соломкой. Если у вас есть специальная терка для моркови, можно воспользоваться ею.

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Острый перец. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Через пресс выдавливаем 10-12 зубчиков чеснока.

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Тертая морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее добавляем 40 г соли, 100 г сахара, 150 мл 9% уксуса и 150 мл растительного масла.

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Помидоры нужно оставить на час, чтобы все вкусы хорошо сочетались, а помидоры дополнительно пустили сок.

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Соль и сахар. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем салат складываем в банки. Лучше выбрать банки по 0,5 литра.

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Помидоры и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Оставшийся сок также распределяем по банкам.

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Салат из томатов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки с салатом следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее банки закрываем и оставляем до полного охлаждения.

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Готовый салат из помидоров. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Из этого количества ингредиентов вышло 9 банок по 0,5 литра.

Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки. Эта закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.

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