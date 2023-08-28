Топ заготовок, найсмачніший перець з капустою — відео рецепт

Фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі
Рецепт консервантів простий, але страва виходить – пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться:
- перець 2 кг;
- капуста 2 кг;
- морква 2 шт;
- зелень;
- сіль 10 г;
- цукор 15 г;
- оцет 9%;
- перець за смаком;
- мед 150 г;
- часник 2 головки.
Для маринаду на З л:
- цукор 600 г;
- сіль 6 ст. л;
- оцет 9% 450 мл.
Спосіб приготування
Краще обрати перці невеликого розміру. Овочі потрібно очистити та покласти на кілька хвилин в окріп. Це потрібно для того, щоб перці стали м'якими.
Далі шинкуємо капусту та натираємо моркву.
Також потрібно нарізати зелень та додати до капусти та моркви.
До начинки з овочів потрібно додати сіль, перець та оцет. Все ретельно перемішати.
В кожну перчинку додаємо половину чайної ложки меду та зубок часнику. Далі вкладаємо начинку в перець.
Фарширований перець вкладаємо в банки. Краще взяти хоча б 1 літрові банки, оскільки в півлітрову банки вміститься тільки по 3 перця.
Далі готуємо маринад, до води додаємо сіль, цукор та оцет.
Доводимо до капіння. Наприклад на 6 банок перців знадобиться 3 літри маринаду.
Заливаємо маринадом банки з перцями.
Далі ставимо банки для стерилізації, з моменту закипання потрібно стерилізувати протягом 15 хвилин.
Закручуємо банки та залишаємо до повного охолодження.
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