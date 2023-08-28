Топ заготовок, найсмачніший перець з капустою — відео рецепт

Фарширований перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт консервантів простий, але страва виходить – пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

перець 2 кг;

капуста 2 кг;

морква 2 шт;

зелень;

сіль 10 г;

цукор 15 г;

оцет 9%;

перець за смаком;

мед 150 г;

часник 2 головки.

Для маринаду на З л:

цукор 600 г;

сіль 6 ст. л;

оцет 9% 450 мл.

Спосіб приготування

Краще обрати перці невеликого розміру. Овочі потрібно очистити та покласти на кілька хвилин в окріп. Це потрібно для того, щоб перці стали м'якими.

Жовті перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі шинкуємо капусту та натираємо моркву.

Перці в воді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно нарізати зелень та додати до капусти та моркви.

Капуста для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До начинки з овочів потрібно додати сіль, перець та оцет. Все ретельно перемішати.

Овочі для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кожну перчинку додаємо половину чайної ложки меду та зубок часнику. Далі вкладаємо начинку в перець.

Начинка для перців. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Фарширований перець вкладаємо в банки. Краще взяти хоча б 1 літрові банки, оскільки в півлітрову банки вміститься тільки по 3 перця.

Начинка в перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі готуємо маринад, до води додаємо сіль, цукор та оцет.

Фаршировані перці в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводимо до капіння. Наприклад на 6 банок перців знадобиться 3 літри маринаду.

Маринад для перців. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо маринадом банки з перцями.

Стерилізація перців в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі ставимо банки для стерилізації, з моменту закипання потрібно стерилізувати протягом 15 хвилин.

Фаршировані перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закручуємо банки та залишаємо до повного охолодження.

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