Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі arrow

Фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі

28 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Топ заготовок, найсмачніший перець з капустою — відео рецепт
Фарширований перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт консервантів простий, але страва виходить – пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • перець 2 кг;
  • капуста 2 кг;
  • морква 2 шт;
  • зелень;
  • сіль 10 г;
  • цукор 15 г;
  • оцет 9%;
  • перець за смаком;
  • мед 150 г;
  • часник 2 головки.

Для маринаду на З л:

  • цукор 600 г;
  • сіль 6 ст. л;
  • оцет 9% 450 мл.

Спосіб приготування 

Краще обрати перці невеликого розміру. Овочі потрібно очистити та покласти на кілька хвилин в окріп. Це потрібно для того, щоб перці стали м'якими. 

null
Жовті перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі шинкуємо капусту та натираємо моркву. 

null
Перці в воді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно нарізати зелень та додати до капусти та моркви. 

null
Капуста для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До начинки з овочів потрібно додати сіль, перець та оцет. Все ретельно перемішати. 

null
Овочі для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кожну перчинку додаємо половину чайної ложки меду та зубок часнику. Далі вкладаємо начинку в перець. 

null
Начинка для перців. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Фарширований перець вкладаємо в банки. Краще взяти хоча б 1 літрові банки, оскільки в півлітрову банки вміститься тільки по 3 перця. 

null
Начинка в перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі готуємо маринад, до води додаємо сіль, цукор та оцет.

null
Фаршировані перці в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводимо до капіння. Наприклад на 6 банок перців знадобиться 3 літри маринаду. 

null
Маринад для перців. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо маринадом банки з перцями. 

null
Стерилізація перців в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі ставимо банки для стерилізації, з моменту закипання потрібно стерилізувати протягом 15 хвилин. 

null
Фаршировані перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закручуємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про бабусин рецепт помідорів "Солоденькі" з ніжними травами на зиму. Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз