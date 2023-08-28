Топ заготовок, самый вкусный перец с капустой — видео рецепт

Фаршированный перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт консервации простой, но блюдо получается – пальчики оближешь, все будут просить добавки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится:

перец 2 кг;

капуста 2 кг;

морковь 2 шт;

зелень;

соль 10 г;

сахар 15 г;

уксус 9%;

перец по вкусу;

мед 150 г;

чеснок 2 головки.

Для маринада на З л:

сахар 600 г;

соль 6 ст. л;

уксус 9% 450 мл.

Способ приготовления

Лучше выбрать перцы небольшого размера. Овощи нужно очистить и положить на несколько минут в кипяток. Это нужно для того, чтобы перцы стали мягкими.

Желтые перцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее шинкуем капусту и натираем морковь.

Перцы в воде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно нарезать зелень и добавить в капусту и морковь.

Капуста для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К начинке из овощей нужно добавить соль, перец и уксус. Все тщательно перемешать.

Овощи для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую перчинку добавляем половину чайной ложки меда и зубок чеснока. Далее укладываем начинку в перец.

Начинка для перцев. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Фаршированный перец вкладываем в банки. Лучше взять хотя бы 1 литровые банки, поскольку в пол-литровые банки поместится только по 3 перца.

Начинка в перце. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее готовим маринад, в воду добавляем соль, сахар и уксус.

Фаршированные перцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводим до копения. К примеру на 6 банок перцев понадобится 3 литра маринада.

Маринад для перцев. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем маринадом банки с перцем.

Стерилизация перцев в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее ставим банки для стерилизации, с момента закипания нужно стерилизовать в течение 15 минут.

Фаршированные перцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закручиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

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