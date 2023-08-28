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Фаршированный перец с капустой на зиму по рецепту бабушки

28 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Топ заготовок, самый вкусный перец с капустой — видео рецепт
Фаршированный перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт консервации простой, но блюдо получается – пальчики оближешь, все будут просить добавки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится:

  • перец 2 кг;
  • капуста 2 кг;
  • морковь 2 шт;
  • зелень;
  • соль 10 г;
  • сахар 15 г;
  • уксус 9%;
  • перец по вкусу;
  • мед 150 г;
  • чеснок 2 головки.

Для маринада на З л:

  • сахар 600 г;
  • соль 6 ст. л;
  • уксус 9% 450 мл.

Способ приготовления

Лучше выбрать перцы небольшого размера. Овощи нужно очистить и положить на несколько минут в кипяток. Это нужно для того, чтобы перцы стали мягкими.

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Желтые перцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее шинкуем капусту и натираем морковь.

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Перцы в воде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно нарезать зелень и добавить в капусту и морковь.

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Капуста для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К начинке из овощей нужно добавить соль, перец и уксус. Все тщательно перемешать.

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Овощи для начинки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую перчинку добавляем половину чайной ложки меда и зубок чеснока. Далее укладываем начинку в перец.

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Начинка для перцев. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Фаршированный перец вкладываем в банки. Лучше взять хотя бы 1 литровые банки, поскольку в пол-литровые банки поместится только по 3 перца.

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Начинка в перце. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее готовим маринад, в воду добавляем соль, сахар и уксус.

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Фаршированные перцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводим до копения. К примеру на 6 банок перцев понадобится 3 литра маринада.

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Маринад для перцев. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем маринадом банки с перцем.

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Стерилизация перцев в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее ставим банки для стерилизации, с момента закипания нужно стерилизовать в течение 15 минут.

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Фаршированные перцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закручиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте помидоров "Сладенькие" с нежными травами на зиму. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень кроткие и подойдут к любому блюду.

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