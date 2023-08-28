Топ заготовок, самый вкусный перец с капустой — видео рецепт

Фаршированный перец с капустой на зиму по рецепту бабушки
Рецепт консервации простой, но блюдо получается – пальчики оближешь, все будут просить добавки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится:
- перец 2 кг;
- капуста 2 кг;
- морковь 2 шт;
- зелень;
- соль 10 г;
- сахар 15 г;
- уксус 9%;
- перец по вкусу;
- мед 150 г;
- чеснок 2 головки.
Для маринада на З л:
- сахар 600 г;
- соль 6 ст. л;
- уксус 9% 450 мл.
Способ приготовления
Лучше выбрать перцы небольшого размера. Овощи нужно очистить и положить на несколько минут в кипяток. Это нужно для того, чтобы перцы стали мягкими.
Далее шинкуем капусту и натираем морковь.
Также нужно нарезать зелень и добавить в капусту и морковь.
К начинке из овощей нужно добавить соль, перец и уксус. Все тщательно перемешать.
В каждую перчинку добавляем половину чайной ложки меда и зубок чеснока. Далее укладываем начинку в перец.
Фаршированный перец вкладываем в банки. Лучше взять хотя бы 1 литровые банки, поскольку в пол-литровые банки поместится только по 3 перца.
Далее готовим маринад, в воду добавляем соль, сахар и уксус.
Доводим до копения. К примеру на 6 банок перцев понадобится 3 литра маринада.
Заливаем маринадом банки с перцем.
Далее ставим банки для стерилизации, с момента закипания нужно стерилизовать в течение 15 минут.
Закручиваем банки и оставляем до полного охлаждения.
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