Мариновані кабачки з карі — відео рецепт

Кабачки з каррі. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Такі кабачки виходять дуже смачними, а приправа каррі надає пікантного смаку. До того ж завдяки цій спеції, кабачки будуть приємного жовтого кольору. Обов'язково спробуйте приготувати, вам сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 1 л маринаду (6 баночок по 0,5 \ або 3 шт. 1 л):

1,5-2 кг кабачків;

1-2 цибулини;

корінь селери (або стебло, зелень).

Для маринаду

4 склянки води 1 л;

оцет столовий (9%) 200 мл;

1,5 скл цукру (склянка на 250 мл);

1,5 столові ложки солі;

3 столові ложки приправи каррі.

Спосіб приготування

В кастрюлю додаємо воду, оцет, цукор, сіль та приправу карі. Для цього рецепту краще обрати не гостру приправу карі. Маринад потрібно довести до закитання та варити протягом 5 хвилин.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Далі нарізаємо цибулю, вона знадобиться, щоб на дно банки покласти 2-3 кружки. Також додаємо шматочок селери.

Кільця цибулі. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки для цього рецепту краще обирати молоді з тонкою шкіркою та без кісточок.

Цибуля та зелень в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки потрібно нарізати кружальцями по пів сантиметри.

Нарізання кабачків. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Викладаємо кабачки в банки. Потім будет заливати їх маринадом.

Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Гарячий маринад розливаємо по банках. Банки злегка прикриваємо кришками.

Маринад в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки по 0,5 з кабачками потрібно стерилізувати 10-15 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Якщо у вас більші банки, то їх потрібно будет стерилізувати протягом 20 хвилин.

Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки щільно закручуємо та перевертаємо. Залишаємо до повного охолодження.

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