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Пікантні кабачки з каррі на зиму за традиційним рецептом

19 серпня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мариновані кабачки з карі — відео рецепт
Кабачки з каррі. Фото: YouTube @smakolykyJuli
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі кабачки виходять дуже смачними, а приправа каррі надає пікантного смаку. До того ж завдяки цій спеції, кабачки будуть приємного жовтого кольору. Обов'язково спробуйте приготувати, вам сподобається. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 1 л маринаду (6 баночок по 0,5 \ або 3 шт. 1 л):

  • 1,5-2 кг кабачків;
  • 1-2 цибулини;
  • корінь селери (або стебло, зелень).

Для маринаду

  • 4 склянки води 1 л;
  • оцет столовий (9%) 200 мл;
  • 1,5 скл цукру (склянка на 250 мл);
  • 1,5 столові ложки солі;
  • 3 столові ложки приправи каррі. 

Спосіб приготування 

В кастрюлю додаємо воду, оцет, цукор, сіль та приправу карі. Для цього рецепту краще обрати не гостру приправу карі. Маринад потрібно довести до закитання та варити протягом 5 хвилин. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Далі нарізаємо цибулю, вона знадобиться, щоб на дно банки покласти 2-3 кружки. Також додаємо шматочок селери. 

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Кільця цибулі. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки для цього рецепту краще обирати молоді з тонкою шкіркою та без кісточок.

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Цибуля та зелень в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки потрібно нарізати кружальцями по пів сантиметри. 

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Нарізання кабачків. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Викладаємо кабачки в банки. Потім будет заливати їх маринадом. 

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Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Гарячий маринад розливаємо по банках. Банки злегка прикриваємо кришками. 

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Маринад в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки по 0,5 з кабачками потрібно стерилізувати 10-15 хвилин.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Якщо у вас більші банки, то їх потрібно будет стерилізувати протягом 20 хвилин. 

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Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки щільно закручуємо та перевертаємо. Залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт плова у банці на зиму, щоб бути готовими до обмеження електроенергії. 

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