Мариновані кабачки з карі — відео рецепт

Пікантні кабачки з каррі на зиму за традиційним рецептом
Такі кабачки виходять дуже смачними, а приправа каррі надає пікантного смаку. До того ж завдяки цій спеції, кабачки будуть приємного жовтого кольору. Обов'язково спробуйте приготувати, вам сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.
Вам знадобиться (з розрахунком на 1 л маринаду (6 баночок по 0,5 \ або 3 шт. 1 л):
- 1,5-2 кг кабачків;
- 1-2 цибулини;
- корінь селери (або стебло, зелень).
Для маринаду
- 4 склянки води 1 л;
- оцет столовий (9%) 200 мл;
- 1,5 скл цукру (склянка на 250 мл);
- 1,5 столові ложки солі;
- 3 столові ложки приправи каррі.
Спосіб приготування
В кастрюлю додаємо воду, оцет, цукор, сіль та приправу карі. Для цього рецепту краще обрати не гостру приправу карі. Маринад потрібно довести до закитання та варити протягом 5 хвилин.
Далі нарізаємо цибулю, вона знадобиться, щоб на дно банки покласти 2-3 кружки. Також додаємо шматочок селери.
Кабачки для цього рецепту краще обирати молоді з тонкою шкіркою та без кісточок.
Кабачки потрібно нарізати кружальцями по пів сантиметри.
Викладаємо кабачки в банки. Потім будет заливати їх маринадом.
Гарячий маринад розливаємо по банках. Банки злегка прикриваємо кришками.
Банки по 0,5 з кабачками потрібно стерилізувати 10-15 хвилин.
Якщо у вас більші банки, то їх потрібно будет стерилізувати протягом 20 хвилин.
Банки щільно закручуємо та перевертаємо. Залишаємо до повного охолодження.
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