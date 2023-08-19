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Пикантные кабачки с карри на зиму по традиционному рецепту

19 августа 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Маринованные кабачки из карри — видео рецепт
Кабачки с карри. Фото: YouTube @smakolykyJuli
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие кабачки получаются очень вкусными, а приправа карри придает пикантный вкус. К тому же благодаря этой специи кабачки будут приятного желтого цвета. Обязательно попробуйте приготовить, вам понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли .

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Вам понадобится (с расчетом на 1 л маринада (6 баночек по 0,5\ или 3 шт. 1 л):

  • 1,5-2 кг кабачков;
  • 1-2 луковицы;
  • корень сельдерея (или стебель, зелень).

Для маринада

  • 4 стакана воды 1 л;
  • уксус столовый (9%) 200 мл;
  • 1,5 стекла сахара (стакан на 250 мл);
  • 1,5 столовых ложки соли;
  • 3 столовые ложки приправы карри.

Способ приготовления

В кастрюлю добавляем воду, уксус, сахар, соль и приправу карри. Для этого рецепта лучше выбрать не острую приправу карри. Маринад нужно довести до закипания и варить в течение 5 минут.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Далее нарезаем лук, он понадобится, чтобы положить на дно банки 2-3 кружка. Также добавляем кусочек сельдерея.

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Кольца лука. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки для этого рецепта лучше выбирать молодые с тонкой кожурой и без косточек.

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Лук и зелень в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки нужно нарезать кружочками по пол сантиметра.

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Нарезка кабачков. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Выкладываем кабачки в банки. Затем будем заливать их маринадом.

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Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Горячий маринад разливаем по банкам. Банки слегка прикрываем крышками.

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Маринад в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки по 0,5 с кабачками необходимо стерилизовать 10-15 минут.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Если у вас более банки побольше, то их нужно будет стерилизовать в течение 20 минут.

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Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки плотно закручиваем и переворачиваем. Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте плова в банке на зиму, чтобы быть готовыми к ограничению электроэнергии.

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