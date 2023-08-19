Маринованные кабачки из карри — видео рецепт

Кабачки с карри. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Такие кабачки получаются очень вкусными, а приправа карри придает пикантный вкус. К тому же благодаря этой специи кабачки будут приятного желтого цвета. Обязательно попробуйте приготовить, вам понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли .

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Вам понадобится (с расчетом на 1 л маринада (6 баночек по 0,5\ или 3 шт. 1 л):

1,5-2 кг кабачков;

1-2 луковицы;

корень сельдерея (или стебель, зелень).

Для маринада

4 стакана воды 1 л;

уксус столовый (9%) 200 мл;

1,5 стекла сахара (стакан на 250 мл);

1,5 столовых ложки соли;

3 столовые ложки приправы карри.

Способ приготовления

В кастрюлю добавляем воду, уксус, сахар, соль и приправу карри. Для этого рецепта лучше выбрать не острую приправу карри. Маринад нужно довести до закипания и варить в течение 5 минут.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Далее нарезаем лук, он понадобится, чтобы положить на дно банки 2-3 кружка. Также добавляем кусочек сельдерея.

Кольца лука. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки для этого рецепта лучше выбирать молодые с тонкой кожурой и без косточек.

Лук и зелень в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кабачки нужно нарезать кружочками по пол сантиметра.

Нарезка кабачков. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Выкладываем кабачки в банки. Затем будем заливать их маринадом.

Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Горячий маринад разливаем по банкам. Банки слегка прикрываем крышками.

Маринад в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки по 0,5 с кабачками необходимо стерилизовать 10-15 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Если у вас более банки побольше, то их нужно будет стерилизовать в течение 20 минут.

Кабачки в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки плотно закручиваем и переворачиваем. Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте плова в банке на зиму, чтобы быть готовыми к ограничению электроэнергии.