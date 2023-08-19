Маринованные кабачки из карри — видео рецепт

Пикантные кабачки с карри на зиму по традиционному рецепту
Такие кабачки получаются очень вкусными, а приправа карри придает пикантный вкус. К тому же благодаря этой специи кабачки будут приятного желтого цвета. Обязательно попробуйте приготовить, вам понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли .
Вам понадобится (с расчетом на 1 л маринада (6 баночек по 0,5\ или 3 шт. 1 л):
- 1,5-2 кг кабачков;
- 1-2 луковицы;
- корень сельдерея (или стебель, зелень).
Для маринада
- 4 стакана воды 1 л;
- уксус столовый (9%) 200 мл;
- 1,5 стекла сахара (стакан на 250 мл);
- 1,5 столовых ложки соли;
- 3 столовые ложки приправы карри.
Способ приготовления
В кастрюлю добавляем воду, уксус, сахар, соль и приправу карри. Для этого рецепта лучше выбрать не острую приправу карри. Маринад нужно довести до закипания и варить в течение 5 минут.
Далее нарезаем лук, он понадобится, чтобы положить на дно банки 2-3 кружка. Также добавляем кусочек сельдерея.
Кабачки для этого рецепта лучше выбирать молодые с тонкой кожурой и без косточек.
Кабачки нужно нарезать кружочками по пол сантиметра.
Выкладываем кабачки в банки. Затем будем заливать их маринадом.
Горячий маринад разливаем по банкам. Банки слегка прикрываем крышками.
Банки по 0,5 с кабачками необходимо стерилизовать 10-15 минут.
Если у вас более банки побольше, то их нужно будет стерилизовать в течение 20 минут.
Банки плотно закручиваем и переворачиваем. Оставляем до полного охлаждения.
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