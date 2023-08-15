Шампіньйони на зиму в банці — відео рецепт

Бабуся поділилася рецептом салату з шампіньйонів на зиму
Рецепт салату з шампіньйонів на зиму — це дуже смачна закуска. Вона готується просто, а інгредієнти не складно дістати. До того же така заготівля не займає багато часу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.
Вам знадобиться:
- 1 кг шампіньйонів;
- 1 кг перцю червоного;
- 0,5 кг цибулі;
- 180 гр цукру;
- 80 гр солі;
- 150 гр оцту.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати гриби і овочі, їх необхідно нарізати півкільцями.
Півкільця цибулі потрібно розібрати. Далі беремо болгарський перець та видаляємо плодоніжку. Нарізаємо соломкою.
До овочів додаємо цукор, сіль та оцет. Все потрібно ретельно перемішати.
Салат ставимо на вогонь, потрібно варити 15 хвилин.
На дно банки покласти листя петрушки, перець горошком і лавровий лист.
Коли салат протушкувався протягом 15 хвилин потрібно розкласти його по банках.
Після того, як ви наповнили банки їх потрібно простерилізувати протягом 15 хвилин від моменту закипання.
Далі банки закатуємо та залишаємо до повного охолодження.
Накривати банки чимось теплим не потрібно.
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