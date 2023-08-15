Шампіньйони на зиму в банці — відео рецепт

Шампіньйони на зиму. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Рецепт салату з шампіньйонів на зиму — це дуже смачна закуска. Вона готується просто, а інгредієнти не складно дістати. До того же така заготівля не займає багато часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.

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Вам знадобиться:

1 кг шампіньйонів;

1 кг перцю червоного;

0,5 кг цибулі;

180 гр цукру;

80 гр солі;

150 гр оцту.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати гриби і овочі, їх необхідно нарізати півкільцями.

Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Півкільця цибулі потрібно розібрати. Далі беремо болгарський перець та видаляємо плодоніжку. Нарізаємо соломкою.

Цибуля та печериці. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До овочів додаємо цукор, сіль та оцет. Все потрібно ретельно перемішати.

Болгарський перець. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Салат ставимо на вогонь, потрібно варити 15 хвилин.

Зелень в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На дно банки покласти листя петрушки, перець горошком і лавровий лист.

Салат в тарілці та кастрюлі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли салат протушкувався протягом 15 хвилин потрібно розкласти його по банках.

Салат в кастрюлі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Після того, як ви наповнили банки їх потрібно простерилізувати протягом 15 хвилин від моменту закипання.

Салат в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі банки закатуємо та залишаємо до повного охолодження.

Стерилізація банок з салатом. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Накривати банки чимось теплим не потрібно.

Готовий салат. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

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