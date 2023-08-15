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Бабуся поділилася рецептом салату з шампіньйонів на зиму

15 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Шампіньйони на зиму в банці — відео рецепт
Шампіньйони на зиму. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт салату з шампіньйонів на зиму — це дуже смачна закуска. Вона готується просто, а інгредієнти не складно дістати. До того же така заготівля не займає багато часу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг шампіньйонів;
  • 1 кг перцю червоного;
  • 0,5 кг цибулі;
  • 180 гр цукру;
  • 80 гр солі;
  • 150 гр оцту. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати гриби і овочі, їх необхідно нарізати півкільцями. 

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Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Півкільця цибулі потрібно розібрати. Далі беремо болгарський перець та видаляємо плодоніжку. Нарізаємо соломкою. 

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Цибуля та печериці. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До овочів додаємо цукор, сіль та оцет. Все потрібно ретельно перемішати.

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Болгарський перець. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Салат ставимо на вогонь, потрібно варити 15 хвилин.

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Зелень в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На дно банки покласти листя петрушки, перець горошком і лавровий лист. 

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Салат в тарілці та кастрюлі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли салат протушкувався протягом 15 хвилин потрібно розкласти його по банках. 

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Салат в кастрюлі. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Після того, як ви наповнили банки їх потрібно простерилізувати протягом 15 хвилин від моменту закипання.

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Салат в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі банки закатуємо та залишаємо до повного охолодження. 

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Стерилізація банок з салатом. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Накривати банки чимось теплим не потрібно. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

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