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Бабушка поделилась рецептом салата из шампиньонов на зиму

15 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Шампиньоны на зиму в банке — видео рецепт
Шампиньоны на зиму. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт салата из шампиньонов на зиму – это очень вкусная закуска. Она готовится просто, а ингредиенты не сложно достать. К тому же, такая заготовка не занимает много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.

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Вам понадобится:

  • 1 кг шампиньонов;
  • 1 кг перца красного;
  • 0,5 кг лука;
  • 180 гр сахара;
  • 80 гр соли;
  • 150 гр уксуса.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить грибы и овощи, их необходимо нарезать полукольцами.

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Репчатый лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Полукольца лука нужно разобрать. Далее берем болгарский перец и удаляем плодоножку. Нарезаем соломкой.

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Лук и шампиньоны. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

К овощам добавляем сахар, соль и уксус. Всё нужно тщательно перемешать.

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Болгарский перец. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Салат ставим на огонь, нужно варить 15 минут.

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Зелень в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На дно банки нужно положить листья петрушки, перец горошком и лавровый лист.

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Салат в тарелке и кастрюле. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда салат протушился в течение 15 минут, начинаем раскладывать его по банкам.

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Салат в каструле. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

После того, как вы наполнили банки, их нужно простерилизовать в течение 15 минут от момента закипания.

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Салат в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее банки закатываем и оставляем до полного охлаждения.

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Стерилизация банок с салатом. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Накрывать банки чем-нибудь теплым не нужно.

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Готовый салат. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

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