Шампиньоны на зиму в банке — видео рецепт

Шампиньоны на зиму. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Рецепт салата из шампиньонов на зиму – это очень вкусная закуска. Она готовится просто, а ингредиенты не сложно достать. К тому же, такая заготовка не занимает много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.

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Вам понадобится:

1 кг шампиньонов;

1 кг перца красного;

0,5 кг лука;

180 гр сахара;

80 гр соли;

150 гр уксуса.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить грибы и овощи, их необходимо нарезать полукольцами.

Репчатый лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Полукольца лука нужно разобрать. Далее берем болгарский перец и удаляем плодоножку. Нарезаем соломкой.

Лук и шампиньоны. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

К овощам добавляем сахар, соль и уксус. Всё нужно тщательно перемешать.

Болгарский перец. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Салат ставим на огонь, нужно варить 15 минут.

Зелень в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На дно банки нужно положить листья петрушки, перец горошком и лавровый лист.

Салат в тарелке и кастрюле. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда салат протушился в течение 15 минут, начинаем раскладывать его по банкам.

Салат в каструле. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

После того, как вы наполнили банки, их нужно простерилизовать в течение 15 минут от момента закипания.

Салат в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее банки закатываем и оставляем до полного охлаждения.

Стерилизация банок с салатом. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Накрывать банки чем-нибудь теплым не нужно.

Готовый салат. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

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