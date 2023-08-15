Шампиньоны на зиму в банке — видео рецепт

Бабушка поделилась рецептом салата из шампиньонов на зиму
Рецепт салата из шампиньонов на зиму – это очень вкусная закуска. Она готовится просто, а ингредиенты не сложно достать. К тому же, такая заготовка не занимает много времени.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.
Вам понадобится:
- 1 кг шампиньонов;
- 1 кг перца красного;
- 0,5 кг лука;
- 180 гр сахара;
- 80 гр соли;
- 150 гр уксуса.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить грибы и овощи, их необходимо нарезать полукольцами.
Полукольца лука нужно разобрать. Далее берем болгарский перец и удаляем плодоножку. Нарезаем соломкой.
К овощам добавляем сахар, соль и уксус. Всё нужно тщательно перемешать.
Салат ставим на огонь, нужно варить 15 минут.
На дно банки нужно положить листья петрушки, перец горошком и лавровый лист.
Когда салат протушился в течение 15 минут, начинаем раскладывать его по банкам.
После того, как вы наполнили банки, их нужно простерилизовать в течение 15 минут от момента закипания.
Далее банки закатываем и оставляем до полного охлаждения.
Накрывать банки чем-нибудь теплым не нужно.
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