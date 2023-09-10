Кращий рецепт помідорів на зиму — видео

Помідори з винограду на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ідеальний і дуже вдалий рецепт помідорів на зиму. Його особливістю є дуже смачний розсіл, який можна буде просто пити. Обов'язково спробуйте приготувати таку консервацію на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 3-літрову банку):

цукор 4 ст. л.

сіль 2 ст. л.;

оцет 9% 2 ст. л.

зелень за смаком;

спеції за смаком;

помідори;

виноград.

Спосіб приготування

На дно банки викладаємо зелень, парасольку кропу та хрін.

Зелень на дні банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо помідори, а згори — виноград. Для цього рецепту підійде будь-який сорт винограду, але краще вибрати покисліший.

Синій виноград. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наповнюємо повністю банки і заливаємо окропом.

Помідори з винограду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин.

Вода з банок з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 15 хвилин зливаємо рідину з банок і готуємо маринад.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо 8 столових ложок цукру та 4 столові ложки солі. Також додаємо 9% оцту 4 столові ложки.

Банки з маринадом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводимо маринад до кипіння. Потім заливаємо помідори гарячим маринадом.

Готові помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закриваємо банки кришками, перевертаємо, укутуємо ковдрою і залишаємо до охолодження.

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