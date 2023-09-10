Кращий рецепт помідорів на зиму — видео

Чарівні помідори з виноградом на зиму з найсмачнішим розсолом
Ідеальний і дуже вдалий рецепт помідорів на зиму. Його особливістю є дуже смачний розсіл, який можна буде просто пити. Обов'язково спробуйте приготувати таку консервацію на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (з розрахунком на 3-літрову банку):
- цукор 4 ст. л.
- сіль 2 ст. л.;
- оцет 9% 2 ст. л.
- зелень за смаком;
- спеції за смаком;
- помідори;
- виноград.
Спосіб приготування
На дно банки викладаємо зелень, парасольку кропу та хрін.
Далі викладаємо помідори, а згори — виноград. Для цього рецепту підійде будь-який сорт винограду, але краще вибрати покисліший.
Наповнюємо повністю банки і заливаємо окропом.
Накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин.
Через 15 хвилин зливаємо рідину з банок і готуємо маринад.
Додаємо 8 столових ложок цукру та 4 столові ложки солі. Також додаємо 9% оцту 4 столові ложки.
Доводимо маринад до кипіння. Потім заливаємо помідори гарячим маринадом.
Закриваємо банки кришками, перевертаємо, укутуємо ковдрою і залишаємо до охолодження.
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