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Чарівні помідори з виноградом на зиму з найсмачнішим розсолом

10 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кращий рецепт помідорів на зиму — видео
Помідори з винограду на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ідеальний і дуже вдалий рецепт помідорів на зиму. Його особливістю є дуже смачний розсіл, який можна буде просто пити. Обов'язково спробуйте приготувати таку консервацію на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 3-літрову банку):

  • цукор 4 ст. л.
  • сіль 2 ст. л.;
  • оцет 9% 2 ст. л.
  • зелень за смаком;
  • спеції за смаком;
  • помідори;
  • виноград.

Спосіб приготування

На дно банки викладаємо зелень, парасольку кропу та хрін.

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Зелень на дні банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо помідори, а згори — виноград. Для цього рецепту підійде будь-який сорт винограду, але краще вибрати покисліший.

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Синій виноград. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наповнюємо повністю банки і заливаємо окропом.

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Помідори з винограду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин.

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Вода з банок з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 15 хвилин зливаємо рідину з банок і готуємо маринад.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо 8 столових ложок цукру та 4 столові ложки солі. Також додаємо 9% оцту 4 столові ложки.

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Банки з маринадом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводимо маринад до кипіння. Потім заливаємо помідори гарячим маринадом.

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Готові помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закриваємо банки кришками, перевертаємо, укутуємо ковдрою і залишаємо до охолодження.

Раніше ми писали про фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі. Чудова закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не втратити.

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