Лучший рецепт помидоров на зиму — видео

Волшебные помидоры с виноградом на зиму с самым вкусным рассолом
Идеальный и очень удачный рецепт помидоров на зиму. Его особенностью является очень вкусный рассол, который можно будет просто пить. Обязательно попробуйте приготовить такую консервацию на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (с расчетом на 3-литровую банку):
- сахар 4 ст. л.;
- соль 2 ст. л.;
- уксус 9% 2 ст. л.;
- зелень по вкусу;
- специи по вкусу;
- помидоры;
- виноград.
Способ приготовления
На дно банки выкладываем зелень, зонтик укропа и хрен.
Далее выкладываем помидоры, а сверху — виноград. Для этого рецепта подойдет любой сорт винограда, но лучше выбрать покислее.
Наполняем полностью банки и заливаем крутым кипятком.
Накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Через 15 минут сливаем жидкость с банок и готовим маринад.
Добавляем 8 столовых ложек сахара и 4 столовые ложки соли. Также добавляем 9% уксуса 4 столовые ложки.
Доводим маринад до кипения. Затем заливаем помидоры горячим маринадом.
Закрываем банки крышками, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.