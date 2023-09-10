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Волшебные помидоры с виноградом на зиму с самым вкусным рассолом

10 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лучший рецепт помидоров на зиму — видео
Помидоры с виноградом на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Идеальный и очень удачный рецепт помидоров на зиму. Его особенностью является очень вкусный рассол, который можно будет просто пить. Обязательно попробуйте приготовить такую консервацию на зиму. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится (с расчетом на 3-литровую банку): 

  • сахар 4 ст. л.;
  • соль 2 ст. л.;
  • уксус 9% 2 ст. л.;
  • зелень по вкусу; 
  • специи по вкусу; 
  • помидоры;
  • виноград.

Способ приготовления 

На дно банки выкладываем зелень, зонтик укропа и хрен. 

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Зелень на дне банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем помидоры, а сверху — виноград. Для этого рецепта подойдет любой сорт винограда, но лучше выбрать покислее. 

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Синий виноград. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наполняем полностью банки и заливаем крутым кипятком. 

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Помидоры с виноградом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. 

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Вода из банок с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 15 минут сливаем жидкость с банок и готовим маринад. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем 8 столовых ложек сахара и 4 столовые ложки соли. Также добавляем 9% уксуса 4 столовые ложки. 

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Банки с маринадом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводим маринад до кипения. Затем заливаем помидоры горячим маринадом. 

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Готовые помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закрываем банки крышками, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного охлаждения. 

Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.

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