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Найсмачніша ікра зі запечених баклажанів на зиму

2 вересня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ікра з печених баклажанів — відео рецепт
Ікра зі запечених баклажан. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачна ікра з запечених баклажан. Готується дуже просто, такая закуска ніколи не набридає. Ций рецепт має особливість в тому, що баклажани не тушкуються, а запікаються. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні

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Вам знадобиться: 

  • 2 кг баклажан;
  • 1 кг перцю;
  • 1 кг цибулі;
  • 1 кг помідор;
  • 0.5кг моркви
  • 1 ст.л солі;
  • 0.5 ст л. цукру;
  • 1 ч л меленого перцю;
  • 2 ст.л оцту 9%;
  • 1 головка часнику;
  • пучок петрушки;
  • 250 мл олії. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно баклажани та перець запекти в духовці. Це зручно зробити на деко та решітці. Кожний овоч краще зовсім трохи змастити рослинною олією. 

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Овочі для рецепту. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Кожний баклажан потрібно трохи наколоти ножем. Це потрібно для того, щоб вони не "вибухали" в духовці. 

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Запікання баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку, нарізати цибулю та помідори. 

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Запікання перців. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Коли баклажани запеклися краще покласти їх в пакет, щоб шкірка легко відійшла, Те саме потрібно будет зробити з перцями. 

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Нарізання помідорів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Цибулю та помідори краще подрібнити а допомогою блендеру або м'ясорубки. 

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Смаження цибулі та моркви. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Знімаємо шкірку з перців та баклажанів. 

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Чищення перців. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

На дно кастрюлі наливаємо олію та відправляємо туди цибулю, щоб трохи обсмажити. 

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Подрібнені баклажани та перці. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім до цибулі додаємо моркву. Тушкуємо до готовності моркви. 

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Баклажани та перці з морквою та цибулею. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

До моркви та цибулі додаємо помідори. Потрібно тушкувати протягом 30 хвилин. 

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Нарізання зелені. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Перець та баклажани потрібно подрібнити. До помідорів додаємо баклажани та перці. Ретельно перемішати та тушкувати ще протягом 30 хвилин. 

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Зелень в кастрюлі. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім додаємо духмяний перець, сіль та цукор. Все потрібно протушкувати ще протягом 10 хвилин. В самому кінці додаємо свіжу зелень, часник, гострий перець за вашим смаком та оцет. 

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Ікра в банці. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

До речі оцет в цьому рецепті можна додавати за бажанням. 

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Консистенція ікри. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Готву ікру розкладаємо по банках та закручуємо. Залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку. 

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