Ікра з печених баклажанів — відео рецепт

Ікра зі запечених баклажан. Фото: Freepik

Смачна ікра з запечених баклажан. Готується дуже просто, такая закуска ніколи не набридає. Ций рецепт має особливість в тому, що баклажани не тушкуються, а запікаються.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться:

2 кг баклажан;

1 кг перцю;

1 кг цибулі;

1 кг помідор;

0.5кг моркви

1 ст.л солі;

0.5 ст л. цукру;

1 ч л меленого перцю;

2 ст.л оцту 9%;

1 головка часнику;

пучок петрушки;

250 мл олії.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно баклажани та перець запекти в духовці. Це зручно зробити на деко та решітці. Кожний овоч краще зовсім трохи змастити рослинною олією.

Овочі для рецепту. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Кожний баклажан потрібно трохи наколоти ножем. Це потрібно для того, щоб вони не "вибухали" в духовці.

Запікання баклажанів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку, нарізати цибулю та помідори.

Запікання перців. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Коли баклажани запеклися краще покласти їх в пакет, щоб шкірка легко відійшла, Те саме потрібно будет зробити з перцями.

Нарізання помідорів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Цибулю та помідори краще подрібнити а допомогою блендеру або м'ясорубки.

Смаження цибулі та моркви. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Знімаємо шкірку з перців та баклажанів.

Чищення перців. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

На дно кастрюлі наливаємо олію та відправляємо туди цибулю, щоб трохи обсмажити.

Подрібнені баклажани та перці. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім до цибулі додаємо моркву. Тушкуємо до готовності моркви.

Баклажани та перці з морквою та цибулею. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

До моркви та цибулі додаємо помідори. Потрібно тушкувати протягом 30 хвилин.

Нарізання зелені. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Перець та баклажани потрібно подрібнити. До помідорів додаємо баклажани та перці. Ретельно перемішати та тушкувати ще протягом 30 хвилин.

Зелень в кастрюлі. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Потім додаємо духмяний перець, сіль та цукор. Все потрібно протушкувати ще протягом 10 хвилин. В самому кінці додаємо свіжу зелень, часник, гострий перець за вашим смаком та оцет.

Ікра в банці. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

До речі оцет в цьому рецепті можна додавати за бажанням.

Консистенція ікри. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Готву ікру розкладаємо по банках та закручуємо. Залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.