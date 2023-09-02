Ікра з печених баклажанів — відео рецепт

Найсмачніша ікра зі запечених баклажанів на зиму
Смачна ікра з запечених баклажан. Готується дуже просто, такая закуска ніколи не набридає. Ций рецепт має особливість в тому, що баклажани не тушкуються, а запікаються.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться:
- 2 кг баклажан;
- 1 кг перцю;
- 1 кг цибулі;
- 1 кг помідор;
- 0.5кг моркви
- 1 ст.л солі;
- 0.5 ст л. цукру;
- 1 ч л меленого перцю;
- 2 ст.л оцту 9%;
- 1 головка часнику;
- пучок петрушки;
- 250 мл олії.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно баклажани та перець запекти в духовці. Це зручно зробити на деко та решітці. Кожний овоч краще зовсім трохи змастити рослинною олією.
Кожний баклажан потрібно трохи наколоти ножем. Це потрібно для того, щоб вони не "вибухали" в духовці.
Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку, нарізати цибулю та помідори.
Коли баклажани запеклися краще покласти їх в пакет, щоб шкірка легко відійшла, Те саме потрібно будет зробити з перцями.
Цибулю та помідори краще подрібнити а допомогою блендеру або м'ясорубки.
Знімаємо шкірку з перців та баклажанів.
На дно кастрюлі наливаємо олію та відправляємо туди цибулю, щоб трохи обсмажити.
Потім до цибулі додаємо моркву. Тушкуємо до готовності моркви.
До моркви та цибулі додаємо помідори. Потрібно тушкувати протягом 30 хвилин.
Перець та баклажани потрібно подрібнити. До помідорів додаємо баклажани та перці. Ретельно перемішати та тушкувати ще протягом 30 хвилин.
Потім додаємо духмяний перець, сіль та цукор. Все потрібно протушкувати ще протягом 10 хвилин. В самому кінці додаємо свіжу зелень, часник, гострий перець за вашим смаком та оцет.
До речі оцет в цьому рецепті можна додавати за бажанням.
Готву ікру розкладаємо по банках та закручуємо. Залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.