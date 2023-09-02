Икра из печеных баклажанов — видео рецепт

Икра из запеченных баклажанов. Фото: Freepik

Вкусная икра из запеченных баклажанов. Готовится очень просто, такая закуска никогда не надоедает. Этот рецепт имеет особенность в том, что баклажаны не тушатся, а запекаются.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

2 кг баклажан;

1 кг перца;

1 кг лука;

1 кг помидор;

0.5кг моркови

1 ст.л соли;

0.5 ст.л. сахара;

1 ч л молотого перца;

2 ст.л уксуса 9%;

1 головка чеснока;

пучок петрушки;

250 мл растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно баклажаны и перец запечь в духовке. Это удобно сделать на противне и решетке. Каждый овощ нужно совсем немного смазать растительным маслом.

Овощи для рецепта. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Каждый баклажан нужно немного наколоть ножом. Это нужно для того, чтобы они не "взорвались" в духовке.

Запекание баклажанов. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем нужно натереть морковь на крупную терку, нарезать лук и помидоры.

Запекание перцев. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Когда баклажаны запеклись лучше положить их в пакет, чтобы кожица легко отошла, также нужно будет сделать с перцами.

Нарезка помидоров. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Лук и помидоры лучше измельчить с помощью блендера или мясорубки.

Жарение лука и моркови. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Снимаем шкурку с перцев и баклажанов.

Чистка перцев. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

На дно кастрюли наливаем растительное масло и отправляем туда лук, чтобы немного обжарить.

Размельченные баклажаны и перцы. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем к луку добавляем морковь. Тушим до готовности моркови.

Баклажаны и перцы с морковью и луком. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

К моркови и луку добавляем помидоры. Нужно тушить в течение 30 минут.

Нарезка зелени. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Перец и баклажаны нужно измельчить. К помидорам добавляем баклажаны и перцы. Тщательно перемешать и тушить в течение 30 минут.

Зелень в кастрюле. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Затем добавляем ароматный перец, соль и сахар. Все нужно протушить еще в течение 10 минут. В самом конце добавляем свежую зелень, чеснок, острый перец по вкусу и уксус.

Икра в банке. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Кстати, уксус в этом рецепте можно добавлять по желанию.

Консистенция икры. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni

Готовую икру раскладываем по банкам и закручиваем. Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.