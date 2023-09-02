Икра из печеных баклажанов — видео рецепт

Самая вкусная икра из запеченных баклажанов на зиму
Вкусная икра из запеченных баклажанов. Готовится очень просто, такая закуска никогда не надоедает. Этот рецепт имеет особенность в том, что баклажаны не тушатся, а запекаются.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.
Вам понадобится:
- 2 кг баклажан;
- 1 кг перца;
- 1 кг лука;
- 1 кг помидор;
- 0.5кг моркови
- 1 ст.л соли;
- 0.5 ст.л. сахара;
- 1 ч л молотого перца;
- 2 ст.л уксуса 9%;
- 1 головка чеснока;
- пучок петрушки;
- 250 мл растительного масла.
Способ приготовления
Сначала нужно баклажаны и перец запечь в духовке. Это удобно сделать на противне и решетке. Каждый овощ нужно совсем немного смазать растительным маслом.
Каждый баклажан нужно немного наколоть ножом. Это нужно для того, чтобы они не "взорвались" в духовке.
Затем нужно натереть морковь на крупную терку, нарезать лук и помидоры.
Когда баклажаны запеклись лучше положить их в пакет, чтобы кожица легко отошла, также нужно будет сделать с перцами.
Лук и помидоры лучше измельчить с помощью блендера или мясорубки.
Снимаем шкурку с перцев и баклажанов.
На дно кастрюли наливаем растительное масло и отправляем туда лук, чтобы немного обжарить.
Затем к луку добавляем морковь. Тушим до готовности моркови.
К моркови и луку добавляем помидоры. Нужно тушить в течение 30 минут.
Перец и баклажаны нужно измельчить. К помидорам добавляем баклажаны и перцы. Тщательно перемешать и тушить в течение 30 минут.
Затем добавляем ароматный перец, соль и сахар. Все нужно протушить еще в течение 10 минут. В самом конце добавляем свежую зелень, чеснок, острый перец по вкусу и уксус.
Кстати, уксус в этом рецепте можно добавлять по желанию.
Готовую икру раскладываем по банкам и закручиваем. Оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.