Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Мариновані білі гриби на зиму за карпатським рецептом arrow

Мариновані білі гриби на зиму за карпатським рецептом

19 серпня 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт як для однієї баночки так і для багатьох — відео
Білі гриби. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Секрет успіху цього рецепту у правильному підборі свіжих і якісних грибів, а також у вправному поєднанні натуральних інгредієнтів. Розкриємо всі тонкощі приготування, щоб ви могли повторити цей чудовий досвід вдома, на радість собі та близьким.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гриби білі 1 кг;
  • лимонна кислота 0,5 ч.л.

Для маринаду: 

  • вода 900 мл;
  • сіль 30 гр;
  • оцет 6 ст.л. 6%;
  • лавровий лист 3 шт;
  • духмяний перець 6 шт;
  • гвоздика 1 шт. 

Спосіб приготування 

Гриби потрібно добре очистити та промити. 

null
Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Гриби нарізаємо на середні шматочки, навіть можна залишити цілими. 

null
Білі гриби в воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Гриби кладемо в кастрюлю та заливаємо водою. Додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти, яка потрібна для того, щоб гриби не окислювались. 

null
Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Після закипання варимо гриби протягом 5 хвилин. Піну, яка утворилася при закипання прибирати не потрібно. 

null
Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Гриби перекладаємо на друшляк та промиваємо. Далі готуємо маринад, для цього наливаємо в каструлю воду, додаємо сіль, лавровий лист, духмяний перець та гвоздику. 

null
Додавання оцту. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводимо маринад до кипіння, потім додаємо туди гриби. Варити потрібно 20 хвилин. За одну хвилини до завершення варіння додаємо оцет. 

null
Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

У стерилізовані банки кладемо гриби прямо з кастрюлі, при цьому вогонь не вимикайте. Закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження. 

null
Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Після маринування грибів таким способ вони готові відразу. 

Раніше ми писали про рецепт грибного паштету по-закарпатськи на зиму. Такий паштет виходить ну дуже смачним. Він готується просто, а взимку буде радувати ваших рідних. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз