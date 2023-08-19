Рецепт як для однієї баночки так і для багатьох — відео

Білі гриби. Фото: google

Секрет успіху цього рецепту у правильному підборі свіжих і якісних грибів, а також у вправному поєднанні натуральних інгредієнтів. Розкриємо всі тонкощі приготування, щоб ви могли повторити цей чудовий досвід вдома, на радість собі та близьким.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобиться:

гриби білі 1 кг;

лимонна кислота 0,5 ч.л.

Для маринаду:

вода 900 мл;

сіль 30 гр;

оцет 6 ст.л. 6%;

лавровий лист 3 шт;

духмяний перець 6 шт;

гвоздика 1 шт.

Спосіб приготування

Гриби потрібно добре очистити та промити.

Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Гриби нарізаємо на середні шматочки, навіть можна залишити цілими.

Білі гриби в воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Гриби кладемо в кастрюлю та заливаємо водою. Додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти, яка потрібна для того, щоб гриби не окислювались.

Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Після закипання варимо гриби протягом 5 хвилин. Піну, яка утворилася при закипання прибирати не потрібно.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Гриби перекладаємо на друшляк та промиваємо. Далі готуємо маринад, для цього наливаємо в каструлю воду, додаємо сіль, лавровий лист, духмяний перець та гвоздику.

Додавання оцту. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводимо маринад до кипіння, потім додаємо туди гриби. Варити потрібно 20 хвилин. За одну хвилини до завершення варіння додаємо оцет.

Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

У стерилізовані банки кладемо гриби прямо з кастрюлі, при цьому вогонь не вимикайте. Закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.

Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Після маринування грибів таким способ вони готові відразу.

Раніше ми писали про рецепт грибного паштету по-закарпатськи на зиму. Такий паштет виходить ну дуже смачним. Він готується просто, а взимку буде радувати ваших рідних.