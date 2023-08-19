Рецепт як для однієї баночки так і для багатьох — відео

Мариновані білі гриби на зиму за карпатським рецептом
Секрет успіху цього рецепту у правильному підборі свіжих і якісних грибів, а також у вправному поєднанні натуральних інгредієнтів. Розкриємо всі тонкощі приготування, щоб ви могли повторити цей чудовий досвід вдома, на радість собі та близьким.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.
Вам знадобиться:
- гриби білі 1 кг;
- лимонна кислота 0,5 ч.л.
Для маринаду:
- вода 900 мл;
- сіль 30 гр;
- оцет 6 ст.л. 6%;
- лавровий лист 3 шт;
- духмяний перець 6 шт;
- гвоздика 1 шт.
Спосіб приготування
Гриби потрібно добре очистити та промити.
Гриби нарізаємо на середні шматочки, навіть можна залишити цілими.
Гриби кладемо в кастрюлю та заливаємо водою. Додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти, яка потрібна для того, щоб гриби не окислювались.
Після закипання варимо гриби протягом 5 хвилин. Піну, яка утворилася при закипання прибирати не потрібно.
Гриби перекладаємо на друшляк та промиваємо. Далі готуємо маринад, для цього наливаємо в каструлю воду, додаємо сіль, лавровий лист, духмяний перець та гвоздику.
Доводимо маринад до кипіння, потім додаємо туди гриби. Варити потрібно 20 хвилин. За одну хвилини до завершення варіння додаємо оцет.
У стерилізовані банки кладемо гриби прямо з кастрюлі, при цьому вогонь не вимикайте. Закриваємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.
Після маринування грибів таким способ вони готові відразу.
Раніше ми писали про рецепт грибного паштету по-закарпатськи на зиму. Такий паштет виходить ну дуже смачним. Він готується просто, а взимку буде радувати ваших рідних.