Рецепт как для одной баночки так и для многих — видео

Маринованные белые грибы на зиму по карпатскому рецепту
Секрет успеха этого рецепта в правильном подборе свежих и качественных грибов, а также в удачном сочетании натуральных ингредиентов. Раскроем все тонкости приготовления, чтобы вы могли повторить этот замечательный опыт дома, на радость себе и близким.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.
Вам понадобится:
- грибы белые 1 кг;
- лимонная кислота 0,5 ч. л.
Для маринада:
- вода 900 мл;
- соль – 30 гр;
- уксус 6 ст.л. 6%;
- лавровый лист 3 шт;
- душистый перец 6 шт;
- гвоздика 1 шт.
Способ приготовления
Грибы следует хорошо очистить и промыть.
Грибы нарезаем на средние кусочки, даже можно оставить целиком.
Грибы кладем в кастрюлю и заливаем водой. Добавляем полчайной ложки лимонной кислоты, которая нужна для того, чтобы грибы не окислялись.
После закипания варим грибы в течение 5 минут. Образовавшуюся пену при закипании убирать не нужно.
Грибы перекладываем на дуршлаг и промываем. Далее готовим маринад, для этого наливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, лавровый лист, душистый перец и гвоздику.
Доводим маринад до кипения, затем добавляем грибы. Варить нужно 20 минут. За одну минуту до завершения варки добавляем уксус.
В стерилизованные банки кладем грибы прямо из кастрюли, при этом огонь не выключайте. Закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.
После маринования грибов таким способом они готовы сразу.
Раньше мы писали о рецепте грибного паштета по-закарпатски на зиму. Такой паштет получается очень вкусным. Он готовится просто, а зимой будет радовать ваших родных.