Рецепт как для одной баночки так и для многих — видео

Белые грибы. Фото: google

Секрет успеха этого рецепта в правильном подборе свежих и качественных грибов, а также в удачном сочетании натуральных ингредиентов. Раскроем все тонкости приготовления, чтобы вы могли повторить этот замечательный опыт дома, на радость себе и близким.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится:

грибы белые 1 кг;

лимонная кислота 0,5 ч. л.

Для маринада:

вода 900 мл;

соль – 30 гр;

уксус 6 ст.л. 6%;

лавровый лист 3 шт;

душистый перец 6 шт;

гвоздика 1 шт.

Способ приготовления

Грибы следует хорошо очистить и промыть.

Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Грибы нарезаем на средние кусочки, даже можно оставить целиком.

Белые грибы в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Грибы кладем в кастрюлю и заливаем водой. Добавляем полчайной ложки лимонной кислоты, которая нужна для того, чтобы грибы не окислялись.

Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

После закипания варим грибы в течение 5 минут. Образовавшуюся пену при закипании убирать не нужно.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Грибы перекладываем на дуршлаг и промываем. Далее готовим маринад, для этого наливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, лавровый лист, душистый перец и гвоздику.

Добавление уксуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводим маринад до кипения, затем добавляем грибы. Варить нужно 20 минут. За одну минуту до завершения варки добавляем уксус.

Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

В стерилизованные банки кладем грибы прямо из кастрюли, при этом огонь не выключайте. Закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

После маринования грибов таким способом они готовы сразу.

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