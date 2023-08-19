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Маринованные белые грибы на зиму по карпатскому рецепту

19 августа 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт как для одной баночки так и для многих — видео
Белые грибы. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Секрет успеха этого рецепта в правильном подборе свежих и качественных грибов, а также в удачном сочетании натуральных ингредиентов. Раскроем все тонкости приготовления, чтобы вы могли повторить этот замечательный опыт дома, на радость себе и близким.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится:

  • грибы белые 1 кг;
  • лимонная кислота 0,5 ч. л.

Для маринада:

  • вода 900 мл;
  • соль – 30 гр;
  • уксус 6 ст.л. 6%;
  • лавровый лист 3 шт;
  • душистый перец 6 шт;
  • гвоздика 1 шт.

Способ приготовления

Грибы следует хорошо очистить и промыть.

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Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Грибы нарезаем на средние кусочки, даже можно оставить целиком.

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Белые грибы в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Грибы кладем в кастрюлю и заливаем водой. Добавляем полчайной ложки лимонной кислоты, которая нужна для того, чтобы грибы не окислялись.

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Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

После закипания варим грибы в течение 5 минут. Образовавшуюся пену при закипании убирать не нужно.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Грибы перекладываем на дуршлаг и промываем. Далее готовим маринад, для этого наливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, лавровый лист, душистый перец и гвоздику.

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Добавление уксуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводим маринад до кипения, затем добавляем грибы. Варить нужно 20 минут. За одну минуту до завершения варки добавляем уксус.

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Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

В стерилизованные банки кладем грибы прямо из кастрюли, при этом огонь не выключайте. Закрываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

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Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

После маринования грибов таким способом они готовы сразу.

Раньше мы писали о рецепте грибного паштета по-закарпатски на зиму. Такой паштет получается очень вкусным. Он готовится просто, а зимой будет радовать ваших родных.

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