Бюджетний рецепт баклажанів на зиму — відео

Смачні баклажани за рецептом "від подружки Оленки" на зиму
Таку закуску з баклажанів оцінять навіть ті, хто не дуже полюбляє цей овоч. Пікантні та ароматні, до святкового чи буденного столу. Обов'язково спробуйте приготувати, не пожалкуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.
Вам знадобиться:
- баклажани;
- часник;
- сіль — 1 ч. лю;
- цукор — 50 г;
- оцет — 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку баклажани потрібно почистити, зняти всю шкірку.
Кожний баклажан розділяємо навпіл та робимо з нього чотири брусочки. Шматочки повинні вийти на висоту півлітрової банки.
Наливаємо рослинне масло на пательню та смажимо баклажани з усіх боків.
Далі потрібно надавити часник. На одну банку знадобиться кілька голівок. Подрібненим часником потрібно натерти кожну банку зсередини.
Смажені баклажани складаємо в банку. В кожну банку потрібно покласти чайну ложку солі, 50 грамів цукру та 50 грамів оцту.
Також нам знадобиться окріп. Ним заливаємо банку до верху.
Потім банки відразу закручуємо та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.