Бюджетний рецепт баклажанів на зиму — відео

Свіжі баклажани. Фото: Freepik

Таку закуску з баклажанів оцінять навіть ті, хто не дуже полюбляє цей овоч. Пікантні та ароматні, до святкового чи буденного столу. Обов'язково спробуйте приготувати, не пожалкуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.

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Вам знадобиться:

баклажани;

часник;

сіль — 1 ч. лю;

цукор — 50 г;

оцет — 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку баклажани потрібно почистити, зняти всю шкірку.

Чищені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Кожний баклажан розділяємо навпіл та робимо з нього чотири брусочки. Шматочки повинні вийти на висоту півлітрової банки.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Наливаємо рослинне масло на пательню та смажимо баклажани з усіх боків.

Часник та банка. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно надавити часник. На одну банку знадобиться кілька голівок. Подрібненим часником потрібно натерти кожну банку зсередини.

Смажені баклажани в банці. Фото: YouTube @SvitAlla

Смажені баклажани складаємо в банку. В кожну банку потрібно покласти чайну ложку солі, 50 грамів цукру та 50 грамів оцту.

Смажені баклажани в банці. Фото: YouTube @SvitAlla

Також нам знадобиться окріп. Ним заливаємо банку до верху.

Смажені баклажани в банці. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім банки відразу закручуємо та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.