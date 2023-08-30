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Смачні баклажани за рецептом "від подружки Оленки" на зиму

30 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт баклажанів на зиму — відео
Свіжі баклажани. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таку закуску з баклажанів оцінять навіть ті, хто не дуже полюбляє цей овоч. Пікантні та ароматні, до святкового чи буденного столу. Обов'язково спробуйте приготувати, не пожалкуєте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла

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Вам знадобиться: 

  • баклажани; 
  • часник;
  • сіль — 1 ч. лю; 
  • цукор — 50 г;
  • оцет — 50 г.

Спосіб приготування 

Спочатку баклажани потрібно почистити, зняти всю шкірку. 

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Чищені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Кожний баклажан розділяємо навпіл та робимо з нього чотири брусочки. Шматочки повинні вийти на висоту півлітрової банки. 

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Смажені баклажани. Фото: YouTube @SvitAlla

Наливаємо рослинне масло на пательню та смажимо баклажани з усіх боків. 

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Часник та банка. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно надавити часник. На одну банку знадобиться кілька голівок. Подрібненим часником потрібно натерти кожну банку зсередини. 

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Смажені баклажани в банці. Фото: YouTube @SvitAlla

Смажені баклажани складаємо в банку. В кожну банку потрібно покласти чайну ложку солі, 50 грамів цукру та 50 грамів оцту. 

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Смажені баклажани в банці. Фото: YouTube @SvitAlla

Також нам знадобиться окріп. Ним заливаємо банку до верху. 

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Смажені баклажани в банці. Фото: YouTube @SvitAlla

Потім банки відразу закручуємо та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.

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