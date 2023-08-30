Бюджетный рецепт баклажанов на зиму — видео

Свежие баклажаны. Фото: Freepik

Такую закуску из баклажанов оценят даже те, кто не любит этот овощ. Пикантные и ароматные, к праздничному или будничному столу. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвітАлла.

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Вам понадобится:

баклажаны;

чеснок;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 50 г;

уксус — 50 г.

Способ приготовления

Сначала баклажаны нужно почистить, снять всю кожуру.

Чищенные баклажаны. Фото: YouTube @SvitAlla

Каждый баклажан разделяем пополам и делаем из него четыре брусочка. Кусочки должны выйти на высоту полулитровой банки.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @SvitAlla

Наливаем растительное масло на сковороду и жарим баклажаны со всех сторон.

Чеснок и банка. Фото: YouTube @SvitAlla

Далее нужно надавить чеснока. На одну банку уйдет несколько головок. Размельченным чесноком нужно натереть каждую банку изнутри.

Жареные баклажаны в банке. Фото: YouTube @SvitAlla

Жареные баклажаны складываем в банку. В каждую банку нужно положить чайную ложку соли, 50 г сахара и 50 г уксуса.

Жареные баклажаны в банке. Фото: YouTube @SvitAlla

Также нам понадобится кипяток. Им заливаем банку до верха.

Жареные баклажаны в банке. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем банки сразу закручиваем и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.