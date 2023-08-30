Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Вкусные баклажаны по рецепту "від подружки Оленки " на зиму arrow

Вкусные баклажаны по рецепту "від подружки Оленки " на зиму

30 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт баклажанов на зиму — видео
Свежие баклажаны. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такую закуску из баклажанов оценят даже те, кто не любит этот овощ. Пикантные и ароматные, к праздничному или будничному столу. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвітАлла.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны;
  • чеснок;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 50 г;
  • уксус — 50 г.

Способ приготовления

Сначала баклажаны нужно почистить, снять всю кожуру.

null
Чищенные баклажаны. Фото: YouTube @SvitAlla

Каждый баклажан разделяем пополам и делаем из него четыре брусочка. Кусочки должны выйти на высоту полулитровой банки.

null
Жареные баклажаны. Фото: YouTube @SvitAlla

Наливаем растительное масло на сковороду и жарим баклажаны со всех сторон.

null
Чеснок и банка. Фото: YouTube @SvitAlla

Далее нужно надавить чеснока. На одну банку уйдет несколько головок. Размельченным чесноком нужно натереть каждую банку изнутри.

null
Жареные баклажаны в банке. Фото: YouTube @SvitAlla

Жареные баклажаны складываем в банку. В каждую банку нужно положить чайную ложку соли, 50 г сахара и 50 г уксуса.

null
Жареные баклажаны в банке. Фото: YouTube @SvitAlla

Также нам понадобится кипяток. Им заливаем банку до верха.

null
Жареные баклажаны в банке. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем банки сразу закручиваем и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз