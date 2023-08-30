Бюджетный рецепт баклажанов на зиму — видео

Вкусные баклажаны по рецепту "від подружки Оленки " на зиму
Такую закуску из баклажанов оценят даже те, кто не любит этот овощ. Пикантные и ароматные, к праздничному или будничному столу. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СвітАлла.
Вам понадобится:
- баклажаны;
- чеснок;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 50 г;
- уксус — 50 г.
Способ приготовления
Сначала баклажаны нужно почистить, снять всю кожуру.
Каждый баклажан разделяем пополам и делаем из него четыре брусочка. Кусочки должны выйти на высоту полулитровой банки.
Наливаем растительное масло на сковороду и жарим баклажаны со всех сторон.
Далее нужно надавить чеснока. На одну банку уйдет несколько головок. Размельченным чесноком нужно натереть каждую банку изнутри.
Жареные баклажаны складываем в банку. В каждую банку нужно положить чайную ложку соли, 50 г сахара и 50 г уксуса.
Также нам понадобится кипяток. Им заливаем банку до верха.
Затем банки сразу закручиваем и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.