Евровидение-2025 — когда смотреть, кто будет выступать и кому прогнозируют победу

Ziferblat на репетиции. Фото: "Суспільне"

Уже совсем скоро в швейцарском Базеле состоится песенный конкурс Евровидение. В этом году Украину будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Евровидении-2025.

Когда смотреть конкурс

Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится 13 мая, и именно в нем под пятым номером выступит украинская группа Ziferblat.

Второй полуфинал пройдет 15 мая, а финал конкурса, во время которого определят победителя — 17 мая.

Известно, что Евровидение в этом году будет проходить на арене Санкт-Якобсгалле в Базеле.

Сколько стран принимают участие

В этом году в Евровидении будут соревноваться представители из 37 стран. Кроме того, возвращается Черногория.

Зато Молдова, несмотря на изначально подтвержденное участие и проведение нацотбора, решила не ехать в Базель. В стране объяснили это намерением усовершенствовать процедуру избрания конкурсанта.

Отметим, что от участия отстранены Россия и Беларусь.

Тройка ведущих

Конкурс будут вести:

певица Сандра Штудер;

телеведущая Мишель Гунцикер;

юмористка Хейзел Брюггер.

Ведущие. Фото: instagram.com/eurovision

Перечень выступлений

Первый полуфинал:

1. Исландия: Væb — RÓA

2. Польша: Юстина Стечковская — GAJA

3. Словения: Клемен — How Much Time Do We Have Left

4. Эстония: Томми Кэш — Espresso Macchiato

5. Украина: Ziferblat — Bird of Pray

6. Швеция: KAJ — Bara bada bastu

7. Португалия: Napa — Deslocado

8. Норвегия: Кайл Алессандро — Lighter

9. Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama — Run With U

11. Сан-Марино: Габри Понте — Tutta l'Italia

12. Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm

13. Нидерланды: Клод — C'est La Vie

14. Хорватия: Марко Бошняк — Poison Cake

15. Кипр: Theo Evan — Shh

Второй полуфинал:

1. Австралия: Go-Jo — Milkshake Man

2. Черногория: Нина Жижич — Dobrodošli

3. Ирландия: Эмми — Laika Party

4. Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi

5. Армения: Parg — SURVIVOR

5. Австрия: JJ — Wasted Love

6. Греция: Клавдия — Asteromata

7. Литва: Katarsis — Tavo akys

8. Мальта: Мириана Конте — SERVING

9. Грузия: Мариам Шенгелия — Freedom

10. Дания: Сиссал — Hallucination

11. Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye

12. Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son

13. Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise

14. Сербия: Принц — Mila

15. Финляндия: Эрика Викман — ICH KOMME

Прогнозы букмекеров

На сегодня безусловным фаворитом Евровидения-2025 остается Швеция. В этом году страну представляет группа KAJ с композицией Bara bada bastu. Букмекеры дают ему 36% шансов на победу.

Украине прогнозируют 13-е место с песней Bird of Pray в исполнении группы Ziferblat.

Прогнозы букмекеров. Фото: скриншот

Напомним, 7 мая Ziferblat провел вторую репетицию выступления на Евровидении. Зрителей ждет яркое шоу с эффектным светом, пиротехникой и насыщенной палитрой цветов.

Ранее дизайнер Иван Фролов рассказал о процессе создания сценических костюмов для группы Ziferblat.