Евровидение-2025 — когда смотреть, кто будет выступать и кому прогнозируют победу

Евровидение-2025 — когда смотреть и кому прогнозируют победу
Уже совсем скоро в швейцарском Базеле состоится песенный конкурс Евровидение. В этом году Украину будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о Евровидении-2025.
Когда смотреть конкурс
Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится 13 мая, и именно в нем под пятым номером выступит украинская группа Ziferblat.
Второй полуфинал пройдет 15 мая, а финал конкурса, во время которого определят победителя — 17 мая.
Известно, что Евровидение в этом году будет проходить на арене Санкт-Якобсгалле в Базеле.
Сколько стран принимают участие
В этом году в Евровидении будут соревноваться представители из 37 стран. Кроме того, возвращается Черногория.
Зато Молдова, несмотря на изначально подтвержденное участие и проведение нацотбора, решила не ехать в Базель. В стране объяснили это намерением усовершенствовать процедуру избрания конкурсанта.
Отметим, что от участия отстранены Россия и Беларусь.
Тройка ведущих
Конкурс будут вести:
- певица Сандра Штудер;
- телеведущая Мишель Гунцикер;
- юмористка Хейзел Брюггер.
Перечень выступлений
Первый полуфинал:
1. Исландия: Væb — RÓA
2. Польша: Юстина Стечковская — GAJA
3. Словения: Клемен — How Much Time Do We Have Left
4. Эстония: Томми Кэш — Espresso Macchiato
5. Украина: Ziferblat — Bird of Pray
6. Швеция: KAJ — Bara bada bastu
7. Португалия: Napa — Deslocado
8. Норвегия: Кайл Алессандро — Lighter
9. Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama — Run With U
11. Сан-Марино: Габри Понте — Tutta l'Italia
12. Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm
13. Нидерланды: Клод — C'est La Vie
14. Хорватия: Марко Бошняк — Poison Cake
15. Кипр: Theo Evan — Shh
Второй полуфинал:
1. Австралия: Go-Jo — Milkshake Man
2. Черногория: Нина Жижич — Dobrodošli
3. Ирландия: Эмми — Laika Party
4. Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi
5. Армения: Parg — SURVIVOR
5. Австрия: JJ — Wasted Love
6. Греция: Клавдия — Asteromata
7. Литва: Katarsis — Tavo akys
8. Мальта: Мириана Конте — SERVING
9. Грузия: Мариам Шенгелия — Freedom
10. Дания: Сиссал — Hallucination
11. Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
12. Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son
13. Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise
14. Сербия: Принц — Mila
15. Финляндия: Эрика Викман — ICH KOMME
Прогнозы букмекеров
На сегодня безусловным фаворитом Евровидения-2025 остается Швеция. В этом году страну представляет группа KAJ с композицией Bara bada bastu. Букмекеры дают ему 36% шансов на победу.
Украине прогнозируют 13-е место с песней Bird of Pray в исполнении группы Ziferblat.
Напомним, 7 мая Ziferblat провел вторую репетицию выступления на Евровидении. Зрителей ждет яркое шоу с эффектным светом, пиротехникой и насыщенной палитрой цветов.
Ранее дизайнер Иван Фролов рассказал о процессе создания сценических костюмов для группы Ziferblat.
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