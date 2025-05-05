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Друга спроба — хто поїде на Євробачення від Польщі

5 травня 2025 17:21
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Польщу на Євробаченні представить Стечковська — що про неї відомо
Юстина Стечковська. Фото: PAP
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

У Базелі у Швейцарії на цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" Польщу представить співачка Юстина Стечковська. За результатами відбору вона набрала 40% голосів.

Про це пише Polskie Radio.

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14 лютого у фіналі відбору на "Євробачення" від Польщі перемогла Юстина Стечковська, здобувши майже 40% голосів. Вона вже брала участь в конкурсі 30 років тому.

"Сьогодні в мене набагато більший досвід, і я знаю, що хочу сказати людям. Тоді також знала, але мені було більш як 20 років — чого можна вимагати від такої молодої дівчини?" — зазначила співачка.

За її словами, зараз вона знає, який меседж несе світу з піснею "Ґая". 

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Юстина Стечковська. Фото: Instagram/justynasteczkowska

Загалом цього року на відборі за можливість представляти Польщу змагалося 11 виконавців. Друге місце з 24% голосів посів дует Sw@daxNiczos, який виконав свою пісню підляською мікромовою.

Відомо, що Польща лише один раз наблизилася до перемоги на Євробаченні — у 1994 році співачка Едита Ґурняк посіла друге місце. 

Про що пісня "Ґая"

Пісня Gaja — це поєднання польської та англійської мов, натхненна грецькою міфологією, де Гея є уособленням Землі. Вона закликає до поваги та гармонії між людиною і природою.

Наразі пісня вже стала вірусною, зібравши понад 10 мільйонів переглядів на YouTube та понад 2 мільйони прослуховувань на Spotify. 

Раніше ми писали, хто представить Бельгію на Євробаченні-2025.

А український гурт Ziferblat показав костюми, в яких виступить на пісенному конкурсі в Базелі.

Польща Швейцарія співачка конкурс Євробачення 2025
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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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