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Вторая попытка — кто поедет на Евровидение от Польши

5 мая 2025 17:21
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Польшу на Евровидении представит Стечковская - что о ней известно
Юстина Стечковская. Фото: PAP
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В Базеле в Швейцарии на нынешнем песенном конкурсе "Евровидение" Польшу представит певица Юстина Стечковская. По результатам отбора она набрала 40% голосов.

Об этом пишет Polskie Radio.

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14 февраля в финале отбора на "Евровидение" от Польши победила Юстина Стечковская, получив почти 40% голосов. Она уже участвовала в конкурсе 30 лет назад.

"Сегодня у меня гораздо больший опыт, и я знаю, что хочу сказать людям. Тогда также знала, но мне было больше 20 лет — чего можно требовать от такой молодой девушки?", — отметила певица.

По ее словам, сейчас она знает, какой месседж несет миру с песней "Гая".

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Юстина Стечковская. Фото: Instagram/justynasteczkowska

Всего в этом году на отборе за возможность представлять Польшу соревновалось 11 исполнителей. Второе место с 24% голосов занял дуэт Sw@daxNiczos, который исполнил свою песню на подляшской микромове.

Известно, что Польша только один раз приблизилась к победе на Евровидении — в 1994 году певица Эдита Гурняк заняла второе место.

О чем песня "Гая"

Песня "Gaja" — это сочетание польского и английского языков, вдохновленная греческой мифологией, где Гея является олицетворением Земли. Она призывает к уважению и гармонии между человеком и природой.

Сейчас песня уже стала вирусной, собрав более 10 миллионов просмотров на YouTube и более 2 миллионов прослушиваний на Spotify.

Ранее мы писали, кто представит Бельгию на Евровидении-2025.

А украинская группа Ziferblat показала костюмы, в которых выступит на песенном конкурсе в Базеле.

Польша Швейцария певица конкурс Евровидение 2025
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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