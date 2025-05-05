Польшу на Евровидении представит Стечковская - что о ней известно

Вторая попытка — кто поедет на Евровидение от Польши
В Базеле в Швейцарии на нынешнем песенном конкурсе "Евровидение" Польшу представит певица Юстина Стечковская. По результатам отбора она набрала 40% голосов.
Об этом пишет Polskie Radio.
Кандидат от Польши
14 февраля в финале отбора на "Евровидение" от Польши победила Юстина Стечковская, получив почти 40% голосов. Она уже участвовала в конкурсе 30 лет назад.
"Сегодня у меня гораздо больший опыт, и я знаю, что хочу сказать людям. Тогда также знала, но мне было больше 20 лет — чего можно требовать от такой молодой девушки?", — отметила певица.
По ее словам, сейчас она знает, какой месседж несет миру с песней "Гая".
Всего в этом году на отборе за возможность представлять Польшу соревновалось 11 исполнителей. Второе место с 24% голосов занял дуэт Sw@daxNiczos, который исполнил свою песню на подляшской микромове.
Известно, что Польша только один раз приблизилась к победе на Евровидении — в 1994 году певица Эдита Гурняк заняла второе место.
О чем песня "Гая"
Песня "Gaja" — это сочетание польского и английского языков, вдохновленная греческой мифологией, где Гея является олицетворением Земли. Она призывает к уважению и гармонии между человеком и природой.
Сейчас песня уже стала вирусной, собрав более 10 миллионов просмотров на YouTube и более 2 миллионов прослушиваний на Spotify.
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