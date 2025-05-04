Red Sebastian пісня Strobe Lights — хто виступить на Євробаченні від Бельгії

Бельгійський співак Red Sebastian. Фото: instagram/redsebastianmusic

Бельгію на Євробаченні-2025 представить співак Red Sebastian із піснею Strobe Lights. Харизматичний артист з унікальним образом виступить у першому півфіналу конкурсу.

Новини.LIVE розповість, що відомо про Red Sebastian.

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Хто такий Red Sebastian

Справжнє ім'я бельгійського співака Red Sebastian — Сепе Герреман. Він народився в місті Остенде 13 травня 1999 року.

Музикою він почав займатися ще з дитинства та навчався у Гентській консерваторії. Крім того, брав участь у різних талант-шоу. Свій перший сингл артист випустив у 2021 році. Він має назву Embrace Me. Незадовго в нього з'явився перший альбом You, який приніс Red Sebastian популярність.

Вже у 2023 році він брав участь у шоу Sing Again, де дійшов до фіналу.

Про що пісня Strobe Lights

Пісня, з якою артист поїде на Євробачення, передає атмосферу нічних вечірок та яскравих емоцій. Ця динамічна поп-електронна композиція символізує втечу від реальності.

Сам співак розповів, що вважає свою композицію клубним хітом, який має підіймати людям настрій та заряджати позитивною енергією.

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