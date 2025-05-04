Red Sebastian песня Strobe Lights — кто выступит на Евровидении от Бельгии

Бельгийский певец Red Sebastian. Фото: instagram/redsebastianmusic

Бельгию на Евровидении-2025 представит певец Red Sebastian с песней Strobe Lights. Харизматичный артист с уникальным образом выступит в первом полуфинале конкурса.

Новини.LIVE расскажет, что известно о Red Sebastian.

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Кто такой Red Sebastian

Настоящее имя бельгийского певца Red Sebastian — Сепе Герреман. Он родился в городе Остенде 13 мая 1999 года.

Музыкой он начал заниматься еще с детства и учился в Гентской консерватории. Кроме того, участвовал в различных талант-шоу. Свой первый сингл артист выпустил в 2021 году. Он называется Embrace Me. Незадолго у него появился первый альбом You, который принес Red Sebastian популярность.

Уже в 2023 году он участвовал в шоу Sing Again, где дошел до финала.

О чем песня Strobe Lights

Песня, с которой артист поедет на Евровидение, передает атмосферу ночных вечеринок и ярких эмоций. Эта динамичная поп-электронная композиция символизирует бегство от реальности.

Сам певец рассказал, что считает свою композицию клубным хитом, который должен поднимать людям настроение и заряжать положительной энергией.

Напомним, ранее мы писали, кто представит Мальту на Евровидении и что известно об артистке. Мириана Конте работает в музыкальной индустрии с подросткового возраста.

Также мы сообщали, что участник Ziferblat рассказал о болезни. Музыкант сказал, что иногда имеет состояние "на грани жизни и смерти".