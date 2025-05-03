Мальту на Євробаченні-2025 представить Міріана Конте — що відомо

Представниця Мальти на Євробаченні-2025 Міріана Конте. Фото: eurovision/Instagram

Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення Мальту представлятиме співачка Міріана Конте. Артистка виступить дев’ятою у другому півфіналі й виконає пісню Serving.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Міріану Конте та її пісню на Євробаченні-2025.

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Представниця Мальти на Євробаченні-2025 Міріана Конте. Фото: eurovision.tv

Що відомо про Міріану Конте — представницю Мальти на Євробаченні

Міріана Конте народилася 17 грудня 2001 року. Міріана Конте працює в музичній індустрії з підліткового віку. Дівчина стала популярною на Мальті, коли 2018 року у віці 17 років взяла участь у талант-шоу "Х-фактор".

Міріана Конте була неодноразовою учасницею Malta Eurovision Song Contest, мальтійського відбору на Євробачення.

Вперше Конте вийшла на сцену Malta Eurovision Song Contest у 2017 році з піснею Don’t Look Down. У 2018 році дівчина зайняла 12 місце. А 2022 році була шостою.

У 2024 році Маіріана знову подала заявку до національного відбору і зрештою здобула перемогу з піснею Serving

Про що пісня представниці Мальти на Євробаченні-2025 — Serving

Отже, пісня Serving — це маніфест сили, свободи й самовираження. Сама виконавиця називає її "драматичною, ризикованою та непримиренною". Міріана співає про те, як важливо залишатися собою й не здаватися, попри критику.

Відомо, що спершу пісня мала назву Kant, що мальтійською означає "спів". Однак її змінили після зауваження з боку організаторів конкурсу.

Нову назву Serving було обрано швидко, адже саме це слово добре відображає енергію пісні.

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