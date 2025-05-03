Мальту на Евровидении-2025 представит Мириана Конте - что известно

Представительница Мальты на Евровидении-2025 Мириана Конте. Фото: eurovision/Instagram

В этом году на песенном конкурсе Евровидение Мальту будет представлять певица Мириана Конте. Артистка выступит девятой во втором полуфинале и исполнит песню Serving.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Мириане Конте и ее песне на Евровидении-2025.

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Представительница Мальты на Евровидении-2025 Мириана Конте. Фото: eurovision.tv

Что известно о Мириане Конте — представительнице Мальты на Евровидении

Мириана Конте родилась 17 декабря 2001 года. Мириана Конте работает в музыкальной индустрии с подросткового возраста. Девушка стала популярной на Мальте, когда в 2018 году в возрасте 17 лет приняла участие в талант-шоу "Х-фактор".

Мириана Конте была неоднократной участницей Malta Eurovision Song Contest, мальтийского отбора на Евровидение.

Впервые Конте вышла на сцену Malta Eurovision Song Contest в 2017 году с песней Don't Look Down. В 2018 году девушка заняла 12 место. А 2022 году была шестой.

В 2024 году Маириана снова подала заявку на национальный отбор и в конце концов одержала победу с песней Serving

О чем песня представительницы Мальты на Евровидении-2025 — Serving

Итак, песня Serving — это манифест силы, свободы и самовыражения. Сама исполнительница называет ее "драматичной, рискованной и непримиримой". Мириана поет о том, как важно оставаться собой и не сдаваться, несмотря на критику.

Известно, что сначала песня называлась Kant, что на мальтийском означает "пение". Однако ее изменили после замечания со стороны организаторов конкурса.

Новое название Serving было выбрано быстро, ведь именно это слово хорошо отражает энергию песни.

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