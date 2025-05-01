Гурт Ziferblat зізнався, який талісман везуть на Євробачення

Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Український гурт Ziferblat, який переміг у Національному відборі на Євробачення у 2025 році, дав пресконференцію. Очільник гурту Даниїл Лещинський розповів, що вони підготували для учасників солодощі.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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"Я в чоботях ґрунт не забираю з собою за кордон, я такими речами не займаюсь. Ну загалом з талісманів я беру ігрову приставку, ми завжди граємо за 10 хвилин до виходу на сцену. Це заспокоює", — сказав Лещинський.

Він розповів, що для учасників від інших країн гурт вирішив привезти найкращі українські солодощі.

"Вся радість іде через шлунок, мій брат підготував набір наших найкращих солодощів, ми їх подаруємо та знімемо реакцію артистів. Мені здається, аби для мене таке зробили — мені було б приємно", — зазначив артист.

Нагадаємо, вокаліст Ziferblat переспівав пісню переможця конкурсу у 2017 році португальського співака Сальвадора Собрала.

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