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В Ziferblat поділилися, який талісман візьмуть на Євробачення

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Дата публікації: 1 травня 2025 15:05
Гурт Ziferblat зізнався, який талісман везуть на Євробачення
Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Які талісмани везе Ziferblat

Український гурт Ziferblat, який переміг у Національному відборі на Євробачення у 2025 році, дав пресконференцію. Очільник гурту Даниїл Лещинський розповів, що вони підготували для учасників солодощі.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Які талісмани везе Ziferblat 

"Я в чоботях ґрунт не забираю з собою за кордон, я такими речами не займаюсь. Ну загалом з талісманів я беру ігрову приставку, ми завжди граємо за 10 хвилин до виходу на сцену. Це заспокоює", — сказав Лещинський.

Він розповів, що для учасників від інших країн гурт вирішив привезти найкращі українські солодощі.

"Вся радість іде через шлунок, мій брат підготував набір наших найкращих солодощів, ми їх подаруємо та знімемо реакцію артистів. Мені здається, аби для мене таке зробили — мені було б приємно", — зазначив артист.

Нагадаємо, вокаліст Ziferblat переспівав пісню переможця конкурсу у 2017 році португальського співака Сальвадора Собрала.

Також Новини.LIVE розповідали, на якому місці Україна у прогнозах від букмекерів на Євробаченні-2025.

артисти співак конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
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