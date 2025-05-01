Группа Ziferblat призналась, какой талисман везут на Евровидение

Украинская группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Украинская группа Ziferblat, которая победила в Национальном отборе на Евровидение в 2025 году, дала пресс-конференцию. Глава группы Даниил Лещинский рассказал, что они подготовили для учасников сладости.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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"Я в сапогах грунт не забираю с собой за границу, я такими вещами не занимаюсь. Ну вообще из талисманов я беру игровую приставку, мы всегда играем за 10 минут до выхода на сцену. Это успокаивает", — сказал Лещинский.

Он рассказал, что для участников от других стран группа решила привезти лучшие украинские сладости.

"Вся радость идет через желудок, мой брат подготовил набор наших лучших сладостей, мы их подарим и снимем реакцию артистов. Мне кажется, чтобы для меня такое сделали — мне было бы приятно", — отметил артист.

Напомним, вокалист Ziferblat перепел песню победителя конкурса в 2017 году португальского певца Сальвадора Собрала.

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