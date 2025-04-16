Ziferblat та фонд Притули збирають кошти на розмінування України

Український гурт Ziferblat. Фото: instagram/ziferblat_band

Український гурт Ziferblat, який представлятиме нашу країну на Євробаченні-2025, відкрив збір разом із фондом Сергія Притули на розмінування територій України. Мета цієї ініціативи — 4 млн грн.

Про це повідомив гурт Ziferblat в Inatagram.

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Збір на розмінування України

"Невпинно нагадуватимемо про нашу місію! Одна з основних цілей нашої поїздки до Європи в цьому році — збір на розмінування українських територій", — йдеться у повідомленні.

Артисти наголосили, що гроші потрібні на роботизовані системи розмінування нашої землі, тому разом з фондом Сергія Притули вони збирають 4 млн грн. Гурт просить усіх небайдужих долучитися до цієї ініціативи вже зараз за посиланням.

"Сьогодні Україна — найзамінованіша країна у світі. Зі 174 тисяч квадратних кілометрів, що постраждали від бойових дій, розміновано лише 35,5 тисяч. Однак понад 138,5 тисяч все ще потребують очищення", — зазначили учасники гурту.

Вони додали, що це колосальний виклик і, маючи голос, що лунатиме на всю Європу, співаки хочуть його використати для прискорення процесу розмінування нашої землі.

Нагадаємо, 4 квітня український гурт Ziferblat приїхав до Швейцарії напередодні Євробачення-2025.

Також вони пояснили, чому Україна повинна брати участь в таких конкурсах під час війни.