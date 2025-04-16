Ziferblat и фонд Притулы собирают средства на разминирование Украины

Украинская группа Ziferblat. Фото: instagram/ziferblat_band

Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну на Евровидении-2025, открыла сбор вместе с фондом Сергея Притулы на разминирование территорий Украины. Цель этой инициативы — 4 млн грн.

Об этом сообщила группа Ziferblat в Inatagram.

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Сбор на разминирование Украины

"Неустанно будем напоминать о нашей миссии! Одна из основных целей нашей поездки в Европу в этом году — сбор на разминирование украинских территорий", — говорится в сообщении.

Артисты отметили, что деньги нужны на роботизированные системы разминирования нашей земли, поэтому вместе с фондом Сергея Притулы они собирают 4 млн грн. Группа просит всех неравнодушных присоединиться к этой инициативе уже сейчас по ссылке.

"Сегодня Украина — самая заминированная страна в мире. Из 174 тысяч квадратных километров, пострадавших от боевых действий, разминировано лишь 35,5 тысячи. Однако более 138,5 тысячи все еще нуждаются в очистке", — отметили участники группы.

Они добавили, что это колоссальный вызов и, имея голос, который будет звучать на всю Европу, певцы хотят его использовать для ускорения процесса разминирования нашей земли.

Напомним, 4 апреля украинская группа Ziferblat приехала в Швейцарию накануне Евровидения-2025.

Также они объяснили, почему Украина должна участвовать в таких конкурсах во время войны.