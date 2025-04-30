Жив у РФ — що відомо про представника Вірменії на Євробаченні
Співак Parg представить Вірменію на Євробаченні-2025. Він виступатиме з піснею Survivor у другому півфіналі.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про співака Parg.
Біографія представника Вірменії на Євробаченні
Співак Parg, справжнє імʼя якого Пагєв Варданян, народився 7 червня 1996 року в Вірменії. Згодом він разом з сімʼєю переїхав до Волгограда, Росія. Там хлопець закінчив школу, а також інститут театру і кіно за спеціальністю театральне мистецтво та акторська майстерність.
Відомо, що Parg став одним із засновників інді-фолк-гурту The Edge Chronicles.
У 2022 році співак повернувся до Вірменії, а у червні того ж року виступив на розігріві у французької співачки Zaz в Єревані.
У музичному репертуарі Parg є понад десять треків. За пісню Araj він отримав номінацію на премію Armenian Music Video Award 2024.
Пісня Survivor
Конкурсну пісню Survivor було написано у співпраці з дев'ятьма іншими авторами пісень, серед яких Бенджамін Алас. Він також був співавтором і продюсером пісні The Code, з якою виступав Nemo на Євробаченні-2024 та здобув перемогу.
До створення треку також долучилися Томас Густафсон і Петер Бострем, які є співавторами двох переможних хітів представниці Швеції на Євробаченні Loreen.
Parg у своїй пісні висловлює ідею, що попри всі труднощі та випробування, важливо не здаватися і продовжувати йти до своєї мети.
Переклад Survivor
Я надів свої темні окуляри,
Вугільно-чорний, я у своїй зоні.
Мені набридли новини,
Мені набридли думки,
Мені набридли їхні неправдиві слова.
Ну ж бо, запаліть світло,
Ну ж бо, освітіть мене.
Думаю, ти бачиш,
Що я не вірю
Жодному їхньому слову.
Опускаючи мене,
Піднімаючи мене,
сповільнюючи мене –
Але я не можу зупинитися.
Це розриває мене на частини,
Але я живий,
Намагаюся піднятися на вершину скелі.
Долаю висоти –
Чувак, я не можу зупинитися.
Я стою прямо.
Я – вцілілий,
Я продовжую жити.
Або все, або нічого – я в розквіті сил.
Я – боєць.
Я – вцілілий,
Мене не втримати.
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Я – вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Б’ють мене, ламають мене –
Але я не зупинюся.
Штовхають мене, тягнуть мене –
Але я піднімуся.
Вдаряють, знущаються,
Колють, давлять,
Рвуть, спалюють –
Але я ніколи не здамся.
Я міг би збитися зі шляху,
Я міг би зробити помилки.
Я стікав кров’ю більше, ніж ти думав,
Але я не зник.
Ти кажеш, що зламаєш мене
І поставиш на коліна?
Спробуй,
Доведи це.
Але тобі мене не здолати.
Я – той, хто вижив,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Вдих – видих – все позаду.
Ніколи не забувай, хто ти.
Вдих – видих – все позаду.
Ніколи не забувай, хто ти.
Я – вцілілий,
Я продовжую жити.
Або все, або нічого – я в розквіті сил.
Я – боєць.
Я – вцілілий,
Мене не втримати.
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Я – вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце.
Вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце.
Вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце.
Я – вцілілий.
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