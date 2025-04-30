Співак Parg. Фото: instagram.com/pargmusic

Співак Parg представить Вірменію на Євробаченні-2025. Він виступатиме з піснею Survivor у другому півфіналі.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про співака Parg.

Реклама

Читайте також:

Біографія представника Вірменії на Євробаченні

Співак Parg, справжнє імʼя якого Пагєв Варданян, народився 7 червня 1996 року в Вірменії. Згодом він разом з сімʼєю переїхав до Волгограда, Росія. Там хлопець закінчив школу, а також інститут театру і кіно за спеціальністю театральне мистецтво та акторська майстерність.

Відомо, що Parg став одним із засновників інді-фолк-гурту The Edge Chronicles.

Співак Parg. Фото: instagram.com/pargmusic

У 2022 році співак повернувся до Вірменії, а у червні того ж року виступив на розігріві у французької співачки Zaz в Єревані.

У музичному репертуарі Parg є понад десять треків. За пісню Araj він отримав номінацію на премію Armenian Music Video Award 2024.

Пісня Survivor

Конкурсну пісню Survivor було написано у співпраці з дев'ятьма іншими авторами пісень, серед яких Бенджамін Алас. Він також був співавтором і продюсером пісні The Code, з якою виступав Nemo на Євробаченні-2024 та здобув перемогу.

Співак Parg. Фото: instagram.com/pargmusic

До створення треку також долучилися Томас Густафсон і Петер Бострем, які є співавторами двох переможних хітів представниці Швеції на Євробаченні Loreen.

Parg у своїй пісні висловлює ідею, що попри всі труднощі та випробування, важливо не здаватися і продовжувати йти до своєї мети.

Переклад Survivor

Я надів свої темні окуляри,

Вугільно-чорний, я у своїй зоні.

Мені набридли новини,

Мені набридли думки,

Мені набридли їхні неправдиві слова.

Ну ж бо, запаліть світло,

Ну ж бо, освітіть мене.

Думаю, ти бачиш,

Що я не вірю

Жодному їхньому слову.

Опускаючи мене,

Піднімаючи мене,

сповільнюючи мене –

Але я не можу зупинитися.

Це розриває мене на частини,

Але я живий,

Намагаюся піднятися на вершину скелі.

Долаю висоти –

Чувак, я не можу зупинитися.

Я стою прямо.

Я – вцілілий,

Я продовжую жити.

Або все, або нічого – я в розквіті сил.

Я – боєць.

Я – вцілілий,

Мене не втримати.

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Я – вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Б’ють мене, ламають мене –

Але я не зупинюся.

Штовхають мене, тягнуть мене –

Але я піднімуся.

Вдаряють, знущаються,

Колють, давлять,

Рвуть, спалюють –

Але я ніколи не здамся.

Я міг би збитися зі шляху,

Я міг би зробити помилки.

Я стікав кров’ю більше, ніж ти думав,

Але я не зник.

Ти кажеш, що зламаєш мене

І поставиш на коліна?

Спробуй,

Доведи це.

Але тобі мене не здолати.

Я – той, хто вижив,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Вдих – видих – все позаду.

Ніколи не забувай, хто ти.

Вдих – видих – все позаду.

Ніколи не забувай, хто ти.

Я – вцілілий,

Я продовжую жити.

Або все, або нічого – я в розквіті сил.

Я – боєць.

Я – вцілілий,

Мене не втримати.

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Я – вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце.

Вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце.

Вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце.

Я – вцілілий.

Нагадаємо, від Чехії на пісенний конкурс цього року поїде співак Adonxs з композицією Kiss Kiss Goodbye.

А Ізраїль представить співачка Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise. Для неї цей трек — зцілення та оптимізм на майбутнє.