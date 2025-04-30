Певец Parg. Фото: instagram.com/pargmusic

Певец Parg представит Армению на Евровидении-2025. Он будет выступать с песней Survivor во втором полуфинале.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о певце Parg.

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Биография представителя Армении на Евровидении

Певец Parg, настоящее имя которого Пагев Варданян, родился 7 июня 1996 года в Армении. Впоследствии он вместе с семьей переехал в Волгоград в России. Там парень окончил школу, а также институт театра и кино по специальности "театральное искусство и актерское мастерство".

Известно, что Parg стал одним из основателей инди-фолк-группы The Edge Chronicles.

Певец Parg. Фото: instagram.com/pargmusic

В 2022 году певец вернулся в Армению, а в июне того же года выступил на разогреве у французской певицы Zaz в Ереване.

В музыкальном репертуаре Parg есть более десяти треков. За песню Araj он получил номинацию на премию Armenian Music Video Award 2024.

Песня Survivor

Конкурсная песня Survivor была написана в сотрудничестве с девятью другими авторами песен, среди которых Бенджамин Алас. Он также был соавтором и продюсером песни The Code, с которой выступал Nemo на Евровидении-2024 и одержал победу.

Певец Parg. Фото: instagram.com/pargmusic

К созданию трека также присоединились Томас Густафсон и Петер Бострем, которые являются соавторами двух победных хитов представительницы Швеции на Евровидении Loreen.

Parg в своей песне выражает идею, что несмотря на все трудности и испытания, важно не сдаваться и продолжать идти к своей цели.

Перевод Survivor

Я надел свои темные очки,

Угольно-черный, я в своей зоне.

Мне надоели новости,

Мне надоели мысли,

Мне надоели их ложные слова.

Ну же, зажгите свет,

Ну же, осветите меня.

Думаю, ты видишь,

Что я не верю

Ни одному их слову.

Опуская меня,

Поднимая меня,

замедляя меня —

Но я не могу остановиться.

Это разрывает меня на части,

Но я жив,

Пытаюсь подняться на вершину скалы.

Преодолеваю высоты —

Чувак, я не могу остановиться.

Я стою прямо.

Я — уцелевший,

Я продолжаю жить.

Или все, или ничего — я в расцвете сил.

Я — боец.

Я — уцелевший,

Меня не удержать.

Вырываюсь из боли,

Займу свое место — и напомню тебе об этом.

Я — уцелевший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место — и напомню тебе об этом.

Бьют меня, ломают меня —

Но я не остановлюсь.

Толкают меня, тащат меня —

Но я поднимусь.

Ударяют, издеваются,

Колют, давят,

Рвут, сжигают —

Но я никогда не сдамся.

Я мог бы сбиться с пути,

Я мог бы совершить ошибки.

Я истекал кровью больше, чем ты думал,

Но я не исчез.

Ты говоришь, что сломаешь меня

И поставишь на колени?

Попробуй,

Докажи это.

Но тебе меня не одолеть.

Я — выживший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место — и напомню тебе об этом.

Вдох — выдох — все позади.

Никогда не забывай, кто ты.

Вдох — выдох — все позади.

Никогда не забывай, кто ты.

Я — уцелевший,

Я продолжаю жить.

Или все, или ничего — я в расцвете сил.

Я — боец.

Я — уцелевший,

Меня не удержать.

Вырываюсь из боли,

Займу свое место — и напомню тебе об этом.

Я — уцелевший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место.

Уцелевший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место.

Уцелевший,

Вырываюсь из боли,

Займу свое место.

Я — уцелевший.

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