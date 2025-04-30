Жил в РФ — что известно о представителе Армении на Евровидении
Певец Parg представит Армению на Евровидении-2025. Он будет выступать с песней Survivor во втором полуфинале.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о певце Parg.
Биография представителя Армении на Евровидении
Певец Parg, настоящее имя которого Пагев Варданян, родился 7 июня 1996 года в Армении. Впоследствии он вместе с семьей переехал в Волгоград в России. Там парень окончил школу, а также институт театра и кино по специальности "театральное искусство и актерское мастерство".
Известно, что Parg стал одним из основателей инди-фолк-группы The Edge Chronicles.
В 2022 году певец вернулся в Армению, а в июне того же года выступил на разогреве у французской певицы Zaz в Ереване.
В музыкальном репертуаре Parg есть более десяти треков. За песню Araj он получил номинацию на премию Armenian Music Video Award 2024.
Песня Survivor
Конкурсная песня Survivor была написана в сотрудничестве с девятью другими авторами песен, среди которых Бенджамин Алас. Он также был соавтором и продюсером песни The Code, с которой выступал Nemo на Евровидении-2024 и одержал победу.
К созданию трека также присоединились Томас Густафсон и Петер Бострем, которые являются соавторами двух победных хитов представительницы Швеции на Евровидении Loreen.
Parg в своей песне выражает идею, что несмотря на все трудности и испытания, важно не сдаваться и продолжать идти к своей цели.
Перевод Survivor
Я надел свои темные очки,
Угольно-черный, я в своей зоне.
Мне надоели новости,
Мне надоели мысли,
Мне надоели их ложные слова.
Ну же, зажгите свет,
Ну же, осветите меня.
Думаю, ты видишь,
Что я не верю
Ни одному их слову.
Опуская меня,
Поднимая меня,
замедляя меня —
Но я не могу остановиться.
Это разрывает меня на части,
Но я жив,
Пытаюсь подняться на вершину скалы.
Преодолеваю высоты —
Чувак, я не могу остановиться.
Я стою прямо.
Я — уцелевший,
Я продолжаю жить.
Или все, или ничего — я в расцвете сил.
Я — боец.
Я — уцелевший,
Меня не удержать.
Вырываюсь из боли,
Займу свое место — и напомню тебе об этом.
Я — уцелевший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место — и напомню тебе об этом.
Бьют меня, ломают меня —
Но я не остановлюсь.
Толкают меня, тащат меня —
Но я поднимусь.
Ударяют, издеваются,
Колют, давят,
Рвут, сжигают —
Но я никогда не сдамся.
Я мог бы сбиться с пути,
Я мог бы совершить ошибки.
Я истекал кровью больше, чем ты думал,
Но я не исчез.
Ты говоришь, что сломаешь меня
И поставишь на колени?
Попробуй,
Докажи это.
Но тебе меня не одолеть.
Я — выживший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место — и напомню тебе об этом.
Вдох — выдох — все позади.
Никогда не забывай, кто ты.
Вдох — выдох — все позади.
Никогда не забывай, кто ты.
Я — уцелевший,
Я продолжаю жить.
Или все, или ничего — я в расцвете сил.
Я — боец.
Я — уцелевший,
Меня не удержать.
Вырываюсь из боли,
Займу свое место — и напомню тебе об этом.
Я — уцелевший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место.
Уцелевший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место.
Уцелевший,
Вырываюсь из боли,
Займу свое место.
Я — уцелевший.
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