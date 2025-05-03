Гітарист Ziferblat розповів про хронічну хворобу та лікування

Український музичний гурт Ziferblat, що представлятиме Україну на Євробаченні-2025. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасник гурту Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025, гітарист Валентин Лещинський, розповів про життя з хронічною хворобою. Музикант сказав, що іноді має стан "на межі життя і смерті".

Про це Валентин розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

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Гітарист Ziferblat розповів про хронічну хворобу

Валентин повідомив, що має хронічну хворобу, пов’язану з кишківником. Він зазначив, що кожен прийом їжі викликає у гітариста сильний біль.

"У мене є хронічна хвороба, пов’язана з кишківником. У певних стадіях це буквально стан на межі життя і смерті. Насправді це може бути питання двох хвилин, якщо щось піде не так через якісь зовнішні чинники", — розповідає Валентин.

За його словами, він не може нормально функціонувати: "Не спиш, не їси. Точніше, їсти можеш, але кожен прийом їжі викликає сильний біль".

Як розповідає учасник гурту Ziferblat, йому довго не могли поставити діагноз. На обстеження його направив двоюрідний дідусь.

"Мені зробили колоноскопію — без анестезії. Я думав, що не витримаю. Це було жахливо. Мені навіть не сказали, що можливе знеболення", — пригадує музикант.

Він зазначив, що не знав, що це за хвороба і чого чекати. Коли діагноз підтвердили, виявилося, що у Валентина тотальне ураження. Саме тому потрібна була термінова госпіталізація.

"Я був у критичному стані. Якщо зараз важу 64–65 кг, то тоді важив 51–52. Для мене це був майже концтабір. Я ліг у лікарню та пролежав там два тижні. Після виписки швидко пішов на поправку. Але ця хвороба — хронічна. Її не можна вилікувати. Вона не зникає й періодично нагадує про себе", — підсумував гітарист.

Нагадаємо, що раніше учасники гурту Ziferblat розповіли, який талісман візьмуть на Євробачення-2025.

Крім того, музиканти розповіли трохи таємниць про свій номер виступу на Євробаченні-2025.