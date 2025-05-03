Гитарист Ziferblat рассказал о хронической болезни и лечении

Украинская музыкальная группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участник группы Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025, гитарист Валентин Лещинский, рассказал о жизни с хронической болезнью. Музыкант сказал, что иногда имеет состояние "на грани жизни и смерти".

Об этом Валентин рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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Гитарист Ziferblat рассказал о хронической болезни

Валентин сообщил, что имеет хроническую болезнь, связанную с кишечником. Он отметил, что каждый прием пищи вызывает у гитариста сильную боль.

"У меня есть хроническая болезнь, связанная с кишечником. В определенных стадиях это буквально состояние на грани жизни и смерти. На самом деле это может быть вопрос двух минут, если что-то пойдет не так из-за каких-то внешних факторов", — рассказывает Валентин.

По его словам, он не может нормально функционировать: "Не спишь, не ешь. Точнее, есть можешь, но каждый прием пищи вызывает сильную боль".

Как рассказывает участник группы Ziferblat, ему долго не могли поставить диагноз. На обследование его направил двоюродный дедушка.

"Мне сделали колоноскопию — без анестезии. Я думал, что не выдержу. Это было ужасно. Мне даже не сказали, что возможно обезболивание", — вспоминает музыкант.

Он отметил, что не знал, что это за болезнь и чего ждать. Когда диагноз подтвердили, оказалось, что у Валентина тотальное поражение. Именно поэтому нужна была срочная госпитализация.

"Я был в критическом состоянии. Если сейчас вешу 64-65 кг, то тогда весил 51-52. Для меня это был почти концлагерь. Я лег в больницу и пролежал там две недели. После выписки быстро пошел на поправку. Но эта болезнь — хроническая. Ее нельзя вылечить. Она не исчезает и периодически напоминает о себе", — подытожил гитарист.

Напомним, что ранее участники группы Ziferblat рассказали, какой талисман возьмут на Евровидение-2025.

Кроме того, музыканты рассказали немного тайн о своем номере выступления на Евровидении-2025.