Конфлікти в гурті Ziferblat — як музиканти вирішують їх

Вокаліст гурту Данило Лещинський та барабанник Федір Ходаков. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасник гурту Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025, барабанник Федір Ходаков, розповів про внутрішню динаміку колективу та те, як учасники справляються з напруженими ситуаціями. За його словами, хоча в колективі часто виникають конфлікти, музиканти вміють знаходити спільну мову й не дають емоціям зруйнувати спільну справу.

Про це Федір Ходаков розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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"Ми стараємось тримати професійну межу. Навіть якщо сваримось у потязі, завжди хтось іде на поступки. Намагаємось це вирішувати — і поки що все виходить, слава Богу", — сказав Федір Ходаков.

Іноді, за його словами, все починається з емоційної реакції.

"Постійно виникають суперечки: і щодо музики, і щодо життєвих поглядів. Інколи просто у когось не той настрій — гаркнув, і з цього починається скандал", — сказав барабанник гурту.

Найважливіше, на думку Ходакова, — це зібратись і працювати, коли настає час виступів чи зйомок.

Нагадаємо, учасники гурту Ziferblat розкрили трохи таємниць про свій номер виступу, а також розповіли, хто поставив номер та пошив костюми для виконавців.

Тим часом букмекери не включили Україну до топового переліку країн, які потенційно могли б здобути перемогу на пісенному конкурсі.