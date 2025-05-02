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Барабанщик Ziferblat розповів про конфлікти в гурті

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Дата публікації: 2 травня 2025 13:47
Конфлікти в гурті Ziferblat — як музиканти вирішують їх
Вокаліст гурту Данило Лещинський та барабанник Федір Ходаков. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Без сварок неможливо, але гурт знаходить спільну мову

Учасник гурту Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025, барабанник Федір Ходаков, розповів про внутрішню динаміку колективу та те, як учасники справляються з напруженими ситуаціями. За його словами, хоча в колективі часто виникають конфлікти, музиканти вміють знаходити спільну мову й не дають емоціям зруйнувати спільну справу.

Про це Федір Ходаков розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай

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Без сварок неможливо, але гурт знаходить спільну мову

"Ми стараємось тримати професійну межу. Навіть якщо сваримось у потязі, завжди хтось іде на поступки. Намагаємось це вирішувати — і поки що все виходить, слава Богу", — сказав Федір Ходаков. 

Іноді, за його словами, все починається з емоційної реакції.

"Постійно виникають суперечки: і щодо музики, і щодо життєвих поглядів. Інколи просто у когось не той настрій — гаркнув, і з цього починається скандал", — сказав барабанник гурту. 

Найважливіше, на думку Ходакова, — це зібратись і працювати, коли настає час виступів чи зйомок.

Нагадаємо, учасники гурту Ziferblat розкрили трохи таємниць про свій номер виступу, а також розповіли, хто поставив номер та пошив костюми для виконавців. 

Тим часом букмекери не включили Україну до топового переліку країн, які потенційно могли б здобути перемогу на пісенному конкурсі. 

Євробачення конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
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