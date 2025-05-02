Ziferblat представлять потужний номер на Євробаченні — що відомо

Гурт Ziferblat, який представить Україну на Євробаченні-2025. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Швеції представить гурт Ziferblat з композицією "Bird of Prey". Для колективу це вже третя спроба потрапити на міжнародну сцену, однак саме цьогорічна участь стала для них переломною — музиканти здобули перемогу в національному відборі та вибороли право представляти країну. Попри тривалий шлях, самі учасники визнають: саме ця дистанція сформувала в них спокій, впевненість і ясне бачення, як має виглядати пісня і виступ.

Про це учасники гурту Ziferblat розповіли в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Третя спроба податися на конкурс виявилась вдалою

Уперше вони подавали заявку ще з піснею "Демони" з альбому "Перетворення", яка відповідала формальним вимогам, але не була створена для сцени Євробачення. Як зізнаються самі, тоді ще не мали чіткої мети пройти далі. Вдруге, у 2024 році, вони вже серйозно включилися в боротьбу та посіли друге місце у фіналі нацвідбору, поступившись Джеррі Хейл та Альоні Альоні. Та саме ця поразка надала колективу поштовх до нової спроби.

Музиканти визнають, що з кожним роком участі в нацвідборі зміцнювалися не лише професійно, а й психологічно. Якщо під час другої спроби вони відчували себе аутсайдерами поряд з більш іменитими артистами, як-от Джеррі Хейл, Скайлер чи Меловін, то цього разу ситуація змінилася. Вони не відчували тиску фаворитів і сприймали все рівноцінно, а досвід минулого став для них основою впевненості.

Хто написав пісню "Bird of Prey"

Цього разу творчу ініціативу взяв на себе учасник гурту Валентин, який написав пісню "Bird of Prey". За його словами, саме влітку він відчув, що з'явився внутрішній поштовх і розуміння того, як потрібно підійти до створення конкурсного матеріалу.

Команда почала готуватися до нового відбору ще за кілька місяців до подачі заявки. Музиканти визнають: вони усіма силами намагались не повторити помилок минулих років і сконцентрувалися на професійному підході до кожної деталі.

Костюми учасникам гурту розробив відомий український дизайнер

Особливу увагу приділили візуальній складовій. Костюми для виступу створює Іван Фролов — знаний український дизайнер, що працював з такими зірками, як Бейонсе, Måneskin та Джамала. Для гурту не стояло питання, до кого звертатися: Фролов був єдиним і безальтернативним вибором. Те, що наразі створюється в рамках підготовки, учасники називають візуально влучним і стильним.

Учасники гурту Ziferblat сказали, хто займатиметься постановкою номера

Режисурою номера займається Марія Коростельова. За словами гурту, їм було важливо знайти людину, яка не лише має ім’я, а перш за все пропонує концепцію, що резонує з ідеєю пісні та характером гурту. Вибір на користь Коростельової зробили одразу після ознайомлення з її баченням.

"Bird of Prey" — не просто конкурсна пісня, а глибоке художнє висловлення, над яким команда працювала з особливою ретельністю. Гурт обіцяє нестандартний сценічний номер, сильну драматургію, сучасний візуал і концептуальну ідею, яка має бути зрозумілою і близькою міжнародній аудиторії.

Український виступ на Євробаченні-2025 вже зараз привертає увагу шанувальників конкурсу та експертів. Для Ziferblat це не лише шанс на перемогу, а й можливість гідно представити Україну у часи, коли кожен культурний жест має особливе значення.

Нагадаємо, також учасники гурту Ziferblat розповіли кілька деталей про номер на Євробачення та заявили про те, що збиратимуть кошти на розмінування України.