Євробачення-2025 — Ziferblat розкрив головну ціль участі

Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Український гурт Ziferblat, який представлятиме нашу країну на Євробаченні-2025, вирушив до швейцарського Базеля. До фіналу конкурсу артисти запланували закрити спільний збір разом із фондом Сергія Притули на розмінування територій України.

Про це артисти заявили в інтерв'ю на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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Ziferblat вирушив до Базеля

За декілька годин до поїздки в Швейцарію артисти поспілкувались із журналістками. Представники України повідомили, що цьогоріч їдуть на конкурс заради благодійної мети.

Гурт спільно із фондом Сергія Притули планує зібрати 4 млн гривень на розмінування українських територій.

"Ми їдемо з місією зібрати гроші з європейців, а не українців. Важливо, щоб донатили саме європейці. Ціль цього збору — розмінування України. Україна зараз найбільш замінована країна в світі і ми разом із фондом Сергія Притули намагаємося привернути увагу світу, щоб європейці задонатили 4 млн гривень. Така наша ціль до кінця Євробачення", — заявив соліст гурту Даниїл Лещинський.

Нагадаємо, півфінали 99-го пісенного конкурсу "Євробачення 2025" пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.

Нагадаємо, від Чехії на пісенний конкурс цього року поїде співак Adonxs з композицією Kiss Kiss Goodbye. Водночас Ісландію на пісенному конкурсі представить дует Vaeb — співаки відкриватимуть перший півфінал "Євробачення 2025".