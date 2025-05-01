Евровидение-2025 - Ziferblat раскрыл главную цель участия

Украинская группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну на Евровидении-2025, отправилась в швейцарский Базель. До финала конкурса артисты запланировали закрыть совместный сбор вместе с фондом Сергея Притулы на разминирование территорий Украины.

Об этом артисты заявили в интервью на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

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Ziferblat отправился в Базель

За несколько часов до поездки в Швейцарию артисты пообщались с журналистками. Представители Украины сообщили, что в этом году едут на конкурс ради благотворительной цели.

Группа совместно с фондом Сергея Притулы планирует собрать 4 млн гривен на разминирование украинских территорий.

"Мы едем с миссией собрать деньги с европейцев, а не украинцев. Важно, чтобы донатили именно европейцы. Цель этого сбора — разминирование Украины. Украина сейчас самая заминированная страна в мире и мы вместе с фондом Сергея Притулы пытаемся привлечь внимание мира, чтобы европейцы задонатили 4 млн гривен. Такова наша цель до конца Евровидения", — заявил солист группы Даниил Лещинский.

Напомним, полуфиналы 99-го песенного конкурса "Евровидение 2025" пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая 2025 года.

Напомним, от Чехии на песенный конкурс в этом году поедет певец Adonxs с композицией Kiss Kiss Goodbye. В то же время Исландию на песенном конкурсе представит дуэт Vaeb — певцы будут открывать первый полуфинал "Евровидения 2025".