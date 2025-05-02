Ziferblat представят мощный номер на Евровидении - что известно

Группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении-2025. Фото: Новини.LIVE

В этом году Украину на песенном конкурсе Евровидение-2025 в Швеции представит группа Ziferblat с композицией "Bird of Prey". Для коллектива это уже третья попытка попасть на международную сцену, однако именно нынешнее участие стало для них переломным — музыканты одержали победу в национальном отборе и завоевали право представлять страну. Несмотря на длительный путь, сами участники признают: именно эта дистанция сформировала в них спокойствие, уверенность и ясное видение, как должна выглядеть песня и выступление.

Об этом участники группы Ziferblat рассказали в интервью Рамине Эсхакзай.

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Третья попытка податься на конкурс оказалась удачной

Впервые они подавали заявку еще с песней "Демоны" из альбома "Превращение", которая отвечала формальным требованиям, но не была создана для сцены Евровидения. Как признаются сами, тогда еще не имели четкой цели пройти дальше. Во второй раз, в 2024 году, они уже серьезно включились в борьбу и заняли второе место в финале нацотбора, уступив Джерри Хейл и Алоне Алоне. Но именно это поражение дало коллективу толчок к новой попытке.

Музыканты признают, что с каждым годом участия в нацотборе укреплялись не только профессионально, но и психологически. Если во время второй попытки они чувствовали себя аутсайдерами рядом с более именитыми артистами, такими как Джерри Хейл, Скайлер или Меловин, то на этот раз ситуация изменилась. Они не чувствовали давления фаворитов и воспринимали все равноценно, а опыт прошлого стал для них основой уверенности.

Кто написал песню "Bird of Prey"

На этот раз творческую инициативу взял на себя участник группы Валентин, который написал песню "Bird of Prey". По его словам, именно летом он почувствовал, что появился внутренний толчок и понимание того, как нужно подойти к созданию конкурсного материала.

Команда начала готовиться к новому отбору еще за несколько месяцев до подачи заявки. Музыканты признаются: они всеми силами старались не повторить ошибок прошлых лет и сконцентрировались на профессиональном подходе к каждой детали.

Костюмы участникам группы разработал известный украинский дизайнер

Особое внимание уделили визуальной составляющей. Костюмы для выступления создает Иван Фролов - известный украинский дизайнер, работавший с такими звездами, как Бейонсе, Måneskin и Джамала. Для группы не стоял вопрос, к кому обращаться: Фролов был единственным и безальтернативным выбором. То, что сейчас создается в рамках подготовки, участники называют визуально точным и стильным.

Участники группы Ziferblat сказали, кто будет заниматься постановкой номера

Режиссурой номера занимается Мария Коростелева. По словам группы, им было важно найти человека, который не только имеет имя, а прежде всего предлагает концепцию, которая резонирует с идеей песни и характером группы. Выбор в пользу Коростелевой сделали сразу после ознакомления с ее видением.

"Bird of Prey" - не просто конкурсная песня, а глубокое художественное высказывание, над которым команда работала с особой тщательностью. Группа обещает нестандартный сценический номер, сильную драматургию, современный визуал и концептуальную идею, которая должна быть понятной и близкой международной аудитории.

Украинское выступление на Евровидении-2025 уже сейчас привлекает внимание поклонников конкурса и экспертов. Для Ziferblat это не только шанс на победу, но и возможность достойно представить Украину во времена, когда каждый культурный жест имеет особое значение.

Напомним, также участники группы Ziferblat рассказали несколько деталей о номере на Евровидение и заявили о том, что будут собирать средства на разминирование Украины.