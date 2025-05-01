Євробачення-2025 — Ziferblat прокоментували майбутній виступ

Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Український гурт Ziferblat вже незабаром представлятиме нашу країну на Євробаченні-2025. Перед тим, як вирушити до швейцарського Базеля, артисти прокоментували свій майбутній виступ.

Про це артисти заявили в інтерв'ю на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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Артисти не стали розкривати подробиць майбутнього виступу, проте натякнули, що він буде кардинально відрізнятися від перфомансу на Нацвідборі.

Музиканти закликали ще трошки почекати та пообіцяли здивувати глядачів.

"Це буде номер-антипод тому, що відбувалося на Нацвідборі "Євробачення-2025" в лютому. Знаєте, наскільки скоро будуть всі деталі, що можна почекати, коли вони з'являться. Будуть звичайно сюрпризи, буде прекрасно", — поділився соліст гурту Даниїл Лещинський.

Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Після пресконференції артисти вирушили до Базеля, де найближчим часом готуватимуться до конкурсу, півфінали якого пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал — 17 травня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Джамала, яка є переможницею Євробачення 2016 року, прокоментувала шанси України на перемогу. Також Італію на Євробаченні-2025 представить Лучіо Корсі з піснею Volevo essere un duro.