Евровидение-2025 - Ziferblat прокомментировали предстоящее выступление

Украинская группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Украинская группа Ziferblat уже вскоре будет представлять нашу страну на Евровидении-2025. Перед тем, как отправиться в швейцарский Базель, артисты прокомментировали свое будущее выступление.

Об этом артисты заявили в интервью на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

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Артисты не стали раскрывать подробностей будущего выступления, однако намекнули, что оно будет кардинально отличаться от перфоманса на Нацотборе.

Музыканты призвали еще немножко подождать и пообещали удивить зрителей.

"Это будет номер-антипод тому, что происходило на Нацотборе "Евровидения-2025" в феврале. Знаете, насколько скоро будут все детали, что можно подождать, когда они появятся. Будут конечно сюрпризы, будет прекрасно", — поделился солист группы Даниил Лещинский.

Украинская группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

После пресс-конференции артисты отправились в Базель, где в ближайшее время будут готовиться к конкурсу, полуфиналы которого пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал — 17 мая 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что певица Джамала, которая является победительницей Евровидения 2016 года, прокомментировала шансы Украины на победу. Также Италию на Евровидении-2025 представит Лучио Корси с песней Volevo essere un duro.