Конфликты в группе Ziferblat — как музыканты решают их

Вокалист группы Даниил Лещинский и барабанщик Федор Ходаков. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Участник группы Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025, барабанщик Федор Ходаков, рассказал о внутренней динамике коллектива и о том, как участники справляются с напряженными ситуациями. По его словам, хотя в коллективе часто возникают конфликты, музыканты умеют находить общий язык и не дают эмоциям разрушить общее дело.

Об этом Федор Ходаков рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

Реклама

Читайте также:

Без ссор невозможно, но группа находит общий язык

"Мы стараемся держать профессиональную грань. Даже если ссоримся в поезде, всегда кто-то идет на уступки. Пытаемся это решать — и пока все получается, слава Богу", — сказал Федор Ходаков.

Иногда, по его словам, все начинается с эмоциональной реакции.

"Постоянно возникают споры: и по музыке, и по жизненным взглядам. Иногда просто у кого-то не то настроение — рявкнул, и с этого начинается скандал", — сказал барабанщик группы.

Самое важное, по мнению Ходакова, — это собраться и работать, когда наступает время выступлений или съемок.

Напомним, участники группы Ziferblat раскрыли немного тайн о своем номере выступления, а также рассказали, кто поставил номер и сшил костюмы для исполнителей.

Между тем букмекеры не включили Украину в топовый перечень стран, которые потенциально могли бы одержать победу на песенном конкурсе.