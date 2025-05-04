Ziferblat показали костюми, в яких виступлять на Євробаченні

Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Учасники українського гурту Ziferblat виступлять на Євробаченні-2025 в костюмах від українського дизайнера. Їхній виступ відбудеться у першому півфіналі вже 13 травня.

Відповідні образи артисти показали у своєму Instagram.

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Данило Лещинський, Валентин Лещинський і Федір Ходаков розповіли, що образи для Євробачення-2025 для них створив відомий український дизайнер Іван Фролов (бренд FROLOV). Його одяг носять відомі зірки, такі як Бейонсе, Måneskin, Джей Ло та Сабріна Карпентер.

Образи учасників гурту Ziferblat. Фото: скриншот з відео

Разом зі своєю командою гурт Ziferblat вже прибули до шведського Базелю для участі в конкурсі. Свої образи артисти показали в соціальних мережах. На фото видно костюми у трьох різних кольорах з штанами кльош і сорочками. Водночас соліст Данило Лещинський має образ кольору фуксії, а доповнює його блискуча вишиванка, пояс та фірмове серце бренду FROLOV.

Зазначимо, перши півфінал Євробачення відбудеться вже 13 травня у шведському місті Базелі. Тоді ж виступлять і представники України. 15 травня пройде другий півфінал, а грандфінал — 17 травня.

Нагадаємо, раніше в Ziferblat поділилися, який талісман візьмуть на Євробачення. Це досить нестандартна річ.

Водночас Ziferblat розповів про конфлікти в гурті. За словами артистів, без скандалів не обходиться, але їм вдається знайти спільну мову.