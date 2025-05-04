Ziferblat показали костюми, в яких виступлять на Євробаченні

В яких костюмах гурт Ziferblat виступить на Євробаченні — фото
Учасники українського гурту Ziferblat виступлять на Євробаченні-2025 в костюмах від українського дизайнера. Їхній виступ відбудеться у першому півфіналі вже 13 травня.
Відповідні образи артисти показали у своєму Instagram.
В яких костюмах Ziferblat поїде на Євробачення
Данило Лещинський, Валентин Лещинський і Федір Ходаков розповіли, що образи для Євробачення-2025 для них створив відомий український дизайнер Іван Фролов (бренд FROLOV). Його одяг носять відомі зірки, такі як Бейонсе, Måneskin, Джей Ло та Сабріна Карпентер.
Разом зі своєю командою гурт Ziferblat вже прибули до шведського Базелю для участі в конкурсі. Свої образи артисти показали в соціальних мережах. На фото видно костюми у трьох різних кольорах з штанами кльош і сорочками. Водночас соліст Данило Лещинський має образ кольору фуксії, а доповнює його блискуча вишиванка, пояс та фірмове серце бренду FROLOV.
Зазначимо, перши півфінал Євробачення відбудеться вже 13 травня у шведському місті Базелі. Тоді ж виступлять і представники України. 15 травня пройде другий півфінал, а грандфінал — 17 травня.
Нагадаємо, раніше в Ziferblat поділилися, який талісман візьмуть на Євробачення. Це досить нестандартна річ.
Водночас Ziferblat розповів про конфлікти в гурті. За словами артистів, без скандалів не обходиться, але їм вдається знайти спільну мову.
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