Ziferblat показали костюмы, в которых выступят на Евровидении

Украинская группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Участники украинской группы Ziferblat выступят на Евровидении-2025 в костюмах от украинского дизайнера. Их выступление состоится в первом полуфинале уже 13 мая.

Соответствующие образы артисты показали в своем Instagram.

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Даниил Лещинский, Валентин Лещинский и Федор Ходаков рассказали, что образы для Евровидения-2025 для них создал известный украинский дизайнер Иван Фролов (бренд FROLOV). Его одежду носят известные звезды, такие как Бейонсе, Måneskin, Джей Ло и Сабрина Карпентер.

Образы участников группы Ziferblat. Фото: скриншот из видео

Вместе со своей командой группа Ziferblat уже прибыли в шведский Базель для участия в конкурсе. Свои образы артисты показали в социальных сетях. На фото видны костюмы в трех разных цветах с брюками клеш и рубашками. В то же время солист Даниил Лещинский имеет образ цвета фуксии, а дополняет его блестящая вышиванка, пояс и фирменное сердце бренда FROLOV.

Отметим, первый полуфинал Евровидения состоится уже 13 мая в шведском городе Базеле. Тогда же выступят и представители Украины. 15 мая пройдет второй полуфинал, а грандфинал — 17 мая.

Напомним, ранее в Ziferblat поделились, какой талисман возьмут на Евровидение. Это довольно нестандартная вещь.

В то же время Ziferblat рассказал о конфликтах в группе. По словам артистов, без скандалов не обходится, но им удается найти общий язык.