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Тиждень до Євробачення — скільки коштує житло в Базелі

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Дата публікації: 5 травня 2025 14:25
Євробачення-2025 — вартість житла в Базелі
Сцена Євробачення. Фото: eurovision.tv

Вже наступного вівторка у швейцарському Базелі стартує перший півфінал Євробачення-2025. Фанати з усіх куточків світу збираються в місті, щоб побачити виступи талановитих виконавців.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться викласти за проживання в готелях та апартаментах Базеля за тиждень до пісенного конкурсу.

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Одна з головних музичних подій року проходитиме з 13 по 17 травня на арені St. Jakobshalle в місті Базель.

Найближче житло до місця проведення конкурсу вже майже все заброньоване. Ніч в апартаментах Eurovision Suite в 7 хвилинах ходьби від арени коштує від 31 925 гривень до 35 917 гривень. Також додатково стягуються податки та збори.

Тиждень до Євробачення — скільки коштує житло в Базелі - фото 1
Житло в Базелі. Фото: скриншот

Номер в готелі B&B HOTEL, розташований за одну зупинку від арени, коштуватиме туристам від 13 302 до 14 814 гривень за ніч. В цю суму входять сніданки.

Тиждень до Євробачення — скільки коштує житло в Базелі - фото 2
Готелі в Базелі. Фото: скриншот

Ніч в готелі Hofmatt, що розташований в Мюнхенштайні, обійдеться в 11 589 гривень. У ціну включений сніданок. Апартаменти розташовані в 10 кілометрах від аеропорту Базеля та в 15 хвилинах поїздки на трамваї до центру міста.

Тиждень до Євробачення — скільки коштує житло в Базелі - фото 3
Готелі поблизу Базеля. Фото: скриншот

Апартаменти Walking distance to ESC з однією спальнею та терасою розташовані за 2,9 км від залізничного вокзалу Базеля та в декількох зупинках від арени St. Jakobshalle. За ніч туристам доведеться викласти 22 675 гривень, а також додатково сплатити податки та збори.

Тиждень до Євробачення — скільки коштує житло в Базелі - фото 4
Апартаменти в Базелі. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, хто представить Мальту на Євробаченні та що відомо про артистку. Також стало відомо, який талісман український гурт Ziferblat візьме на Євробачення.

Євробачення Швейцарія Booking житло Євробачення 2025
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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