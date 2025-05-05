Євробачення-2025 — вартість житла в Базелі

Тиждень до Євробачення — скільки коштує житло в Базелі
Вже наступного вівторка у швейцарському Базелі стартує перший півфінал Євробачення-2025. Фанати з усіх куточків світу збираються в місті, щоб побачити виступи талановитих виконавців.
Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться викласти за проживання в готелях та апартаментах Базеля за тиждень до пісенного конкурсу.
Скільки доведеться викласти за оренду апартаментів
Одна з головних музичних подій року проходитиме з 13 по 17 травня на арені St. Jakobshalle в місті Базель.
Найближче житло до місця проведення конкурсу вже майже все заброньоване. Ніч в апартаментах Eurovision Suite в 7 хвилинах ходьби від арени коштує від 31 925 гривень до 35 917 гривень. Також додатково стягуються податки та збори.
Номер в готелі B&B HOTEL, розташований за одну зупинку від арени, коштуватиме туристам від 13 302 до 14 814 гривень за ніч. В цю суму входять сніданки.
Ніч в готелі Hofmatt, що розташований в Мюнхенштайні, обійдеться в 11 589 гривень. У ціну включений сніданок. Апартаменти розташовані в 10 кілометрах від аеропорту Базеля та в 15 хвилинах поїздки на трамваї до центру міста.
Апартаменти Walking distance to ESC з однією спальнею та терасою розташовані за 2,9 км від залізничного вокзалу Базеля та в декількох зупинках від арени St. Jakobshalle. За ніч туристам доведеться викласти 22 675 гривень, а також додатково сплатити податки та збори.
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