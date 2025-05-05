Евровидение-2025 - стоимость жилья в Базеле

Сцена Евровидения. Фото: eurovision.tv

Уже в следующий вторник в швейцарском Базеле стартует первый полуфинал Евровидения-2025. Фанаты со всех уголков мира собираются в городе, чтобы увидеть выступления талантливых исполнителей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько придется выложить за проживание в отелях и апартаментах Базеля за неделю до песенного конкурса.

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Одно из главных музыкальных событий года будет проходить с 13 по 17 мая на арене St. Jakobshalle в городе Базель.

Ближайшее жилье к месту проведения конкурса уже почти все забронировано. Ночь в апартаментах Eurovision Suite в 7 минутах ходьбы от арены стоит от 31 925 гривен до 35 917 гривен. Также дополнительно взимаются налоги и сборы.

Жилье в Базеле. Фото: скриншот

Номер в отеле B&B HOTEL, расположенный в одной остановке от арены будет стоить туристам от 13 302 до 14 814 гривен за ночь. В эту сумму входят завтраки.

Отели в Базеле. Фото: скриншот

Ночь в отеле Hofmatt, что расположен в Мюнхенштайне, обойдется в 11 589 гривен. В цену включен завтрак. Апартаменты расположены в 10 километрах от аэропорта Базеля и в 15 минутах поездки на трамвае до центра города.

Отели вблизи Базеля. Фото: скриншот

Апартаменты Walking distance to ESC с одной спальней и террасой расположены в 2,9 км от железнодорожного вокзала Базеля и в нескольких остановках от арены St. Jakobshalle. За ночь туристам придется выложить 22 675 гривен, а также дополнительно оплатить налоги и сборы.

Апартаменты в Базеле. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, кто представит Мальту на Евровидении и что известно об артистке. Также стало известно, какой талисман украинская группа Ziferblat возьмет на Евровидение.