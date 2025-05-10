Литву на Євробачення-2025 представлятиме гурт Katarsis — що відомо

Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: eurovision.tv

Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення Литву представлятиме гурт Katarsis. Артисти виконають пісню Tavo akys, яка вже стала хітом серед слухачів.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про гурт Katarsis та їхню пісню на Євробаченні-2025.

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Що відомо про Katarsis — представників Литви на Євробаченні

Зауважимо, що після перемоги у фіналі національного відбору гурт Katarsis став одним із найобговорюваніших учасників сезону.

Отже, Katarsis — це рок-гурт із Вільнюса, створений у 2020 році. До його складу входять вокаліст Лукас Радзевічюс, гітарист Аланас Брасас, басистка Емілія Кандратавічуте та ударник Йокубас Андріуліс.

Щодо музики Katarsis, то здебільшого — це мікс постпанку, інді та емоційної глибини.

Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: katarsisgyvas/Instagram

Їхня популярність значно зросла з піснею Vasarą galvoj minoras, що несподівано стала сліпер-хітом — понад пів року в чартах, золотий сертифікат AGATA і мільйони прослуховувань.

У 2024 році гурт випустив дебютний мініальбом Dausos і зібрав аншлаг на концерті у Вільнюсі.

Пісня Tavo akys, з якою Katarsis потрапили на нацвідбір, одразу стала популярною. Ця композиція дебютувала у першій десятці чарту Singlų Top 100, а після фіналу злетіла на перше місце.

Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: eurovision.tv

Про що пісня представників Литви на Євробаченні-2025 — Tavo akys

Відомо, що композицію Tavo akys для Katarsis написав фронтмен гурту Лукас Радзевічюс. У ній порушено теми емоційного болю, руйнування та приглушених переживань.

Крім того, у тексті пісні використано багато метафор. Водночас сама композиція збудована на контрасті між сприйняттям і відчуттям, баченням і мовчанням.

Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: eurovision/Instagram

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