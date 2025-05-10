Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Представники Литви на Євробаченні — про що пісня, яка стала хітом arrow

Представники Литви на Євробаченні — про що пісня, яка стала хітом

10 травня 2025 14:09
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Литву на Євробачення-2025 представлятиме гурт Katarsis — що відомо
Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення Литву представлятиме гурт Katarsis. Артисти виконають пісню Tavo akys, яка вже стала хітом серед слухачів.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про гурт Katarsis та їхню пісню на Євробаченні-2025.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Katarsis — представників Литви на Євробаченні

Зауважимо, що після перемоги у фіналі національного відбору гурт Katarsis став одним із найобговорюваніших учасників сезону.

Отже, Katarsis — це рок-гурт із Вільнюса, створений у 2020 році. До його складу входять вокаліст Лукас Радзевічюс, гітарист Аланас Брасас, басистка Емілія Кандратавічуте та ударник Йокубас Андріуліс.

Щодо музики Katarsis, то здебільшого — це мікс постпанку, інді та емоційної глибини.

Katarsis Євробачення-2025
Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: katarsisgyvas/Instagram 

Їхня популярність значно зросла з піснею Vasarą galvoj minoras, що несподівано стала сліпер-хітом — понад пів року в чартах, золотий сертифікат AGATA і мільйони прослуховувань.

У 2024 році гурт випустив дебютний мініальбом Dausos і зібрав аншлаг на концерті у Вільнюсі.

Пісня Tavo akys, з якою Katarsis потрапили на нацвідбір, одразу стала популярною. Ця композиція дебютувала у першій десятці чарту Singlų Top 100, а після фіналу злетіла на перше місце.

Katarsis Євробачення-2025
Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: eurovision.tv

Про що пісня представників Литви на Євробаченні-2025 — Tavo akys

Відомо, що композицію Tavo akys для Katarsis написав фронтмен гурту Лукас Радзевічюс. У ній порушено теми емоційного болю, руйнування та приглушених переживань. 

Крім того, у тексті пісні використано багато метафор. Водночас сама композиція збудована на контрасті між сприйняттям і відчуттям, баченням і мовчанням.

Katarsis Євробачення-2025
Представники Литви на Євробаченні-2025 гурт Katarsis. Фото: eurovision/Instagram

Раніше ми писали, чи вірять букмекери у вихід до фіналу українського гурту Ziferblat.

Також ми інформували, що нещодавно гурт Ziferblat різко відреагувала на запитання про повномасштабну війну в Україні.

Євробачення Литва співак пісня Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:02 Кардинал з України розвіяв міфи щодо обрання нового Папи

15:02 У Києві пʼяний водій Tesla намагався дати хабар — його судитимуть

15:00 Viber-чат проти армії — як жінка з Одещини зливала дані ТЦК

14:46 Космічна станція часів СРСР впала в Індійський океан

14:34 Харківʼянин кинув чайник на авто — як його покарав суд

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

14:20 Українці в ЄС під загрозою депортації — як уникнути проблем

14:20 Британський військовий попереджає, що РФ може вдарити по Одесі

14:09 Представники Литви на Євробаченні — про що пісня, яка стала хітом

14:03 Педіатр пояснила важливі нюанси про першу усмішку немовляти

14:00 У Карпатах вдарив сильний мороз — в ДСНС розповіли про ситуацію

15:02 Кардинал з України розвіяв міфи щодо обрання нового Папи

15:02 У Києві пʼяний водій Tesla намагався дати хабар — його судитимуть

15:00 Viber-чат проти армії — як жінка з Одещини зливала дані ТЦК

14:46 Космічна станція часів СРСР впала в Індійський океан

14:34 Харківʼянин кинув чайник на авто — як його покарав суд

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

14:20 Українці в ЄС під загрозою депортації — як уникнути проблем

14:20 Британський військовий попереджає, що РФ може вдарити по Одесі

14:09 Представники Литви на Євробаченні — про що пісня, яка стала хітом

14:03 Педіатр пояснила важливі нюанси про першу усмішку немовляти

14:00 У Карпатах вдарив сильний мороз — в ДСНС розповіли про ситуацію

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:05 Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

10:47 Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

17:30 Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

3 травня 2025

15:15 За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

14:20 Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

05:32 Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

18:01 Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться