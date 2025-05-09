Євробачення 2025 — Ziferblat різко відповіли на запитання про війну в Україні

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2025", поставив на місце данського журналіста Девіда Попеску. Музикантів обурило запитання репортера щодо війни в нашій країні.

Відео розмови з'явилося на фан-сторінці конкурсу в X.

Реклама

Читайте також:

Ziferblat різко відреагували на некоректне запитання

Представники України вже прибули до швейцарського Базеля та активно готуються до свого виступу у півфіналі. Окрім підготовки до шоу, музиканти також спілкуються із європейською пресою та дають інтерв'ю.

Під час однієї з таких розмов Девід Попеску обурив українців своїм запитанням: "Чи війна дає Україні переваги на конкурсі?". Своєю чергою Ziferblat присоромили журналіста та дали йому гідну відповідь.

"Це некоректно. Для кожного народу у світі, для країни війна — це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми повинні виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?" — обурився гітарист гурту Валентин Лещинський.

.@escunited why would you ask Ziferblat “if the war gives Ukraine advantage’?



How on earth a war is an advantage? It’s a disadvantage. Houses being bombed is a disadvantage. Nobody wants peace and war to be over more than Ukrainians. pic.twitter.com/M5K8ALbrhE — vanya ✙ (@eurovanya) May 6, 2025

Некоректне запитання також викликало хвилю обурення у мережі та розлютило єврофанів. Шанувальники закликали організаторів переглянути вимоги для акредитації подібних журналістів.

На тлі хейту у виданні escYOUnited видалили запис інтерв'ю з гуртом та перепросили за недоречну поведінку свого кореспондента.

"Ми щиро перепрошуємо за недоречне запитання, поставлене українським артистам. "Євробачення" — це про єдність і музику, і в нас ніколи не було наміру применшити неймовірний талант України — або їхню нинішню боротьбу — до простої симпатії. Ми розібралися з цим внутрішньо і будемо працювати краще", — сказали escYOUnited.

Нагадаємо, росіяни знищили будинок бек-вокалістки Ziferblat у Мирнограді.

А також переможці "Євробачення-2024" назвали фаворитів цьогорічного конкурсу.