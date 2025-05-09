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Ziferblat різко відреагували на запитання про війну в Україні

9 травня 2025 15:57
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — Ziferblat різко відповіли на запитання про війну в Україні
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2025", поставив на місце данського журналіста Девіда Попеску. Музикантів обурило запитання репортера щодо війни в нашій країні.

Відео розмови з'явилося на фан-сторінці конкурсу в X.

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Ziferblat різко відреагували на некоректне запитання

Представники України вже прибули до швейцарського Базеля та активно готуються до свого виступу у півфіналі. Окрім підготовки до шоу, музиканти також спілкуються із європейською пресою та дають інтерв'ю.

Під час однієї з таких розмов Девід Попеску обурив українців своїм запитанням: "Чи війна дає Україні переваги на конкурсі?". Своєю чергою Ziferblat присоромили журналіста та дали йому гідну відповідь.

"Це некоректно. Для кожного народу у світі, для країни війна — це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми повинні виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?" — обурився гітарист гурту Валентин Лещинський.

Некоректне запитання також викликало хвилю обурення у мережі та розлютило єврофанів. Шанувальники закликали організаторів переглянути вимоги для акредитації подібних журналістів.

На тлі хейту у виданні escYOUnited видалили запис інтерв'ю з гуртом та перепросили за недоречну поведінку свого кореспондента.

"Ми щиро перепрошуємо за недоречне запитання, поставлене українським артистам. "Євробачення" — це про єдність і музику, і в нас ніколи не було наміру применшити неймовірний талант України — або їхню нинішню боротьбу — до простої симпатії. Ми розібралися з цим внутрішньо і будемо працювати краще", — сказали escYOUnited.

Нагадаємо, росіяни знищили будинок бек-вокалістки Ziferblat у Мирнограді.

А також переможці "Євробачення-2024" назвали фаворитів цьогорічного конкурсу.

скандал війна в Україні конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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