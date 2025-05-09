Євробачення-2025 - букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал першого півфіналу

Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Євробачення-2025 відбудеться вже наступного тижня з 13 по 17 травня у швейцарському місті Базель. Букмекери вже зробили прогноз, хто вийде у фінал з першого півфіналу конкурсу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Eurovision.

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Згідно з прогнозами, перші 4 претенденти в списку мають практично рівний шанс посісти перше місце. Серед них є, зокрема, Україна. У десятку фіналістів, судячи з прогнозу, потраплять такі країни:

Швеція (гурт KAJ з піснею "Bara bada bastu") — 95% шанс посісти 1 місце; Естонія (Томмі Кеш із піснею "Эспрессо макиато") — 94%; Україна (гурт Ziberblat із піснею "Птица-хижачка" — 94%; Нідерланди (виконавець Клод із піснею C'est La Vie) — 93%; Альбанія (гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm) — 91%; Норвегія (Кайл Алессандро з піснею Lighter) — 85%; Кіпр (Тео Еван із піснею Shh) — 84%; Польща (Юстина Стечковська з піснею Gaja) — 81%; Бельгія (Red Sebastian з піснею Strobe Lights) — 69%; Сан-Марино (Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia) — 56%.

З повним списком прогнозу можна ознайомитися нижче.

Прогноз букмекерів на сайті Eurovision. Фото: скріншот

Нагадаємо, днями ми писали, що гурт Ziberblat, який представлятиме Україну, провів другу репетицію в Базелі.

Також ми повідомляли, про що пісня представниці Іспанії на Євробаченні у фіналі.