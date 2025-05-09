Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Євробачення-2025 — букмекери назвали фаворитів 1-го півфіналу arrow

Євробачення-2025 — букмекери назвали фаворитів 1-го півфіналу

9 травня 2025 08:00
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2025 - букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал першого півфіналу
Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Євробачення-2025 відбудеться вже наступного тижня з 13 по 17 травня у швейцарському місті Базель. Букмекери вже зробили прогноз, хто вийде у фінал з першого півфіналу конкурсу

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Eurovision.

Реклама
Читайте також:

Які 10 країн потраплять до фіналу з першого півфіналу

Згідно з прогнозами, перші 4 претенденти в списку мають практично рівний шанс посісти перше місце. Серед них є, зокрема, Україна. У десятку фіналістів, судячи з прогнозу, потраплять такі країни:

  1. Швеція (гурт KAJ з піснею "Bara bada bastu") — 95% шанс посісти 1 місце;
  2. Естонія (Томмі Кеш із піснею "Эспрессо макиато") — 94%;
  3. Україна (гурт Ziberblat із піснею "Птица-хижачка" — 94%;
  4. Нідерланди (виконавець Клод із піснею C'est La Vie) — 93%;
  5. Альбанія (гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm) — 91%;
  6. Норвегія (Кайл Алессандро з піснею Lighter) — 85%;
  7. Кіпр (Тео Еван із піснею Shh) — 84%;
  8. Польща (Юстина Стечковська з піснею Gaja) — 81%;
  9. Бельгія (Red Sebastian з піснею Strobe Lights) — 69%;
  10. Сан-Марино (Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia) — 56%.

З повним списком прогнозу можна ознайомитися нижче.

Євробачення-2025 — букмекери назвали фаворитів 1-го півфіналу - фото 1
Прогноз букмекерів на сайті Eurovision. Фото: скріншот

Нагадаємо, днями ми писали, що гурт Ziberblat, який представлятиме Україну, провів другу репетицію в Базелі.

Також ми повідомляли, про що пісня представниці Іспанії на Євробаченні у фіналі.

Євробачення прогнози співак букмекери конкурс Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:25 Дружина Ротаня здивувала своєю красою

08:20 Мінімалка в Португалії зросла — яку суму гарантує держава у 2025

08:18 РФ обстріляла Дніпропетровщину — є постраждалий та руйнування

08:15 Хитрі метри — чи варто купувати смарт-квартиру в Києві

08:00 Євробачення-2025 — букмекери назвали фаворитів 1-го півфіналу

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

Text

08:00 Євросоюз судитиме злочинців з Росії — ефір Ранок.LIVE

08:00 Гранти від Данії — де доступні 7,6 тис. доларів для українок

07:57 Цікаві факти про Ватикан — кількість населення та чи є там жінки

07:30 Країна ЄС отримує гроші від українців — скільки податків сплатили

07:20 Стало відомо, як дружина Усика допомагає дитячим будинкам

08:25 Дружина Ротаня здивувала своєю красою

08:20 Мінімалка в Португалії зросла — яку суму гарантує держава у 2025

08:18 РФ обстріляла Дніпропетровщину — є постраждалий та руйнування

08:15 Хитрі метри — чи варто купувати смарт-квартиру в Києві

08:00 Євробачення-2025 — букмекери назвали фаворитів 1-го півфіналу

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

08:00 Гранти від Данії — де доступні 7,6 тис. доларів для українок

07:57 Цікаві факти про Ватикан — кількість населення та чи є там жінки

07:30 Країна ЄС отримує гроші від українців — скільки податків сплатили

07:20 Стало відомо, як дружина Усика допомагає дитячим будинкам

07:15 Сумнівний заповіт — чи можна оскаржити останню волю спадкодавця

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:22 Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

19:05 Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

10:47 Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

17:30 Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

3 травня 2025

15:15 За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

14:20 Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

05:32 Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати