Євробачення-2025 - букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал першого півфіналу

Євробачення-2025 — букмекери назвали фаворитів 1-го півфіналу
Євробачення-2025 відбудеться вже наступного тижня з 13 по 17 травня у швейцарському місті Базель. Букмекери вже зробили прогноз, хто вийде у фінал з першого півфіналу конкурсу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Eurovision.
Які 10 країн потраплять до фіналу з першого півфіналу
Згідно з прогнозами, перші 4 претенденти в списку мають практично рівний шанс посісти перше місце. Серед них є, зокрема, Україна. У десятку фіналістів, судячи з прогнозу, потраплять такі країни:
- Швеція (гурт KAJ з піснею "Bara bada bastu") — 95% шанс посісти 1 місце;
- Естонія (Томмі Кеш із піснею "Эспрессо макиато") — 94%;
- Україна (гурт Ziberblat із піснею "Птица-хижачка" — 94%;
- Нідерланди (виконавець Клод із піснею C'est La Vie) — 93%;
- Альбанія (гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm) — 91%;
- Норвегія (Кайл Алессандро з піснею Lighter) — 85%;
- Кіпр (Тео Еван із піснею Shh) — 84%;
- Польща (Юстина Стечковська з піснею Gaja) — 81%;
- Бельгія (Red Sebastian з піснею Strobe Lights) — 69%;
- Сан-Марино (Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia) — 56%.
З повним списком прогнозу можна ознайомитися нижче.
Нагадаємо, днями ми писали, що гурт Ziberblat, який представлятиме Україну, провів другу репетицію в Базелі.
Також ми повідомляли, про що пісня представниці Іспанії на Євробаченні у фіналі.
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