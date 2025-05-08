Испанию на Евровидение-2025 будет представлять Melody — что известно

Представительница Испании на Евровидении-2025 певица Melody. Фото: soyyomelody/Instagram

В этом году на песенном конкурсе Евровидение Испанию будет представлять певица Melody. Артистка сразу попадает в гранд-финал, где исполнит песню Esa diva.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Melody и ее песне на Евровидении-2025.

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Что известно о Melody — представительнице Испании на Евровидении

Отметим, что поп-певица Melody автоматически попадает в гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2025. Это происходит, потому что Испания является членом "Большой пятерки" — это страны, которые являются крупнейшими финансовыми донорами Европейского вещательного союза.

Настоящее имя представительницы Испании на Евровидении-2025 Мелодия Руис Гутьеррес. Девушке 34 года, она выросла в музыкальной семье — ее отец выступал в группе Los Kiyos.

Представительница Испании на Евровидении-2025 певица Melody. Фото: soyyomelody/Instagram

Первую популярность Melody получила в 2001 году, когда в десятилетнем возрасте выпустила хит El baile del gorila. Эта песня стала одной из самых успешных того лета в Испании. А ее дебютный альбом De pata negra был продан тиражом более полумиллиона копий и получил номинацию на Латиноамериканскую премию Грэмми.

В течение последующих лет представительница Испании на Евровидении-2025 Melody выпустила шесть студийных альбомов и более 30 синглов, экспериментируя с поп-музыкой, фламенко и латиноамериканскими ритмами.

Melody также появлялась в телевизионных проектах, в частности в реалити-шоу и сериале. В 2025 году она победила в национальном отборе на Евровидение 2025 с песней Esa diva.

Представительница Испании на Евровидении-2025 певица Melody. Фото: soyyomelody/Instagram

О чем песня представительницы Испании на Евровидении-2025 — Esa diva

Известно, что песня Esa diva была написана самой Melody вместе с Альберто Фуэнтесом Лорите. Есть даже симфоническая версия песни, записанная с оркестром RTVE, что подчеркнуло масштаб и драматизм композиции.

В композиции Esa diva певица переосмысливает понятие "девы". Песня акцентирует, что это не сверхъестественная звезда, а сильная и достойная женщина, которая преодолевает жизненные трудности. Это может быть мать, которая ежедневно встает на рассвете, или артистка без признания и афиш.

Отмечается, что эта песня посвящена женской силе, свободе быть собой и верности собственным принципам.

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