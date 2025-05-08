Євробаченні-2025 — символізм виступу гурту

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/

Вже наступного тижня гурт Ziferblat представить Україну на Євробаченні. Режисерка Марія Коростельова розкрила символізм виступу артистів.

Про значення постановки режисер розповіла в інтерв'ю "Суспільному".

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На YouTube було оприлюднено фрагмент другої репетиції Ziferblat із піснею "Bird of Pray" в Базелі. На його кадрах фронтмен гурту Данило Лещинський втікає від сонячного затемнення, а під його ногами на сцені спалахує яскраве світло.

"Ми досліджували український фольклор та виразний образ у ньому. Зупинилися на солов’ї, який щодня своїм співом пробуджує новий день та запалює сонце", — поділилась Марія Коростельова.

За словами режисерки-постановниці, Лещинський постає в образі мандрівника, що шукає світло, стійкість і віру. Виступ гурту показує, як українці попри постійні атаки ворога, щодня прокидаються і намагаються жити і вірити у світле майбутнє.

"Щодо кольорів сцени — вони поєднані із загальною концепцією костюмів. А щодо крил… так, вони будуть, але не у звичному для всіх вигляді", — додала Коростельова.

Нагадаємо, дизайнер Іван Фролов розповів про процес створення сценічних костюмів для гурту Ziferblat на Євробачення. Також ми інформували про те, що відомо про представника Вірменії на Євробаченні-2025, який жив у Росії.