Евровидение-2025 - символизм выступления группы

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/

Уже на следующей неделе группа Ziferblat представит Украину на Евровидении. Режиссер Мария Коростелева раскрыла символизм выступления артистов.

О значении постановки режиссер рассказала в интервью "Суспільному".

Реклама

Читайте также:

Что транслирует выступление Ziferblat на Евровидении-2025

На YouTube был обнародован фрагмент второй репетиции Ziferblat с песней "Bird of Pray" в Базеле. На его кадрах фронтмен группы Даниил Лещинский убегает от солнечного затмения, а под его ногами на сцене вспыхивает яркий свет.

"Мы исследовали украинский фольклор и выразительный образ в нем. Остановились на соловье, который ежедневно своим пением пробуждает новый день и зажигает солнце", — поделилась Мария Коростелева.

По словам режиссера-постановщика, Лещинский предстает в образе путешественника, который ищет свет, стойкость и веру. Выступление группы показывает, как украинцы, несмотря на постоянные атаки врага, ежедневно просыпаются и пытаются жить и верить в светлое будущее.

"Относительно цветов сцены — они сочетаются с общей концепцией костюмов. А насчет крыльев... да, они будут, но не в привычном для всех виде",— добавила Коростелева.

Напомним, дизайнер Иван Фролов рассказал о процессе создания сценических костюмов для группы Ziferblat на Евровидение. Также мы информировали о том, что известно о представителе Армении на Евровидении-2025, который жил в России.