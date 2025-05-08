Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Режиссер номера Ziferblat объяснила символизм в выступлении arrow

Режиссер номера Ziferblat объяснила символизм в выступлении

8 мая 2025 13:17
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 - символизм выступления группы
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band/
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Уже на следующей неделе группа Ziferblat представит Украину на Евровидении. Режиссер Мария Коростелева раскрыла символизм выступления артистов.

О значении постановки режиссер рассказала в интервью "Суспільному".

Реклама
Читайте также:

Что транслирует выступление Ziferblat на Евровидении-2025

На YouTube был обнародован фрагмент второй репетиции Ziferblat с песней "Bird of Pray" в Базеле. На его кадрах фронтмен группы Даниил Лещинский убегает от солнечного затмения, а под его ногами на сцене вспыхивает яркий свет.

"Мы исследовали украинский фольклор и выразительный образ в нем. Остановились на соловье, который ежедневно своим пением пробуждает новый день и зажигает солнце", — поделилась Мария Коростелева.

По словам режиссера-постановщика, Лещинский предстает в образе путешественника, который ищет свет, стойкость и веру. Выступление группы показывает, как украинцы, несмотря на постоянные атаки врага, ежедневно просыпаются и пытаются жить и верить в светлое будущее.

"Относительно цветов сцены — они сочетаются с общей концепцией костюмов. А насчет крыльев... да, они будут, но не в привычном для всех виде",— добавила Коростелева.

Напомним, дизайнер Иван Фролов рассказал о процессе создания сценических костюмов для группы Ziferblat на Евровидение. Также мы информировали о том, что известно о представителе Армении на Евровидении-2025, который жил в России.

Евровидение Швейцария выступление Евровидение 2025 Ziferblat
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:32 В МИД заявили, что перемирие Путина оказалось фарсом

Text

13:28 Выборы Папы Римского — прямая видеотрансляция из Ватикана

13:25 Штрафов не избежать — за что могут строго наказать в Польше

13:20 Папа Римский пока не избран — из капеллы поднялся черный дым

13:15 Финпомощь от Каритас-Спес — кто может получить 43 тыс. грн

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

13:13 Можно ли ложиться спать голодным — объяснение эндокринолога

Text

13:13 Келлог заявил о заморозке войны — эфир День.LIVE

13:10 Во Львове почтили память жертв НКВД и нацистов — фоторепортаж

13:08 Samsung покажет S25 Edge — где смотреть онлайн-трансляцию 13 мая

13:02 В Харькове рецидивист ограбил беспомощного мужчину на улице

13:32 В МИД заявили, что перемирие Путина оказалось фарсом

13:25 Штрафов не избежать — за что могут строго наказать в Польше

13:20 Папа Римский пока не избран — из капеллы поднялся черный дым

13:15 Финпомощь от Каритас-Спес — кто может получить 43 тыс. грн

13:13 Можно ли ложиться спать голодным — объяснение эндокринолога

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

13:10 Во Львове почтили память жертв НКВД и нацистов — фоторепортаж

13:08 Samsung покажет S25 Edge — где смотреть онлайн-трансляцию 13 мая

13:02 В Харькове рецидивист ограбил беспомощного мужчину на улице

12:57 Наловили на 1,5 миллиона грн — рыбакам из Одесчины грозит штраф

12:40 РФ ударила по многоэтажке в Константиновке — много раненых

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:22 Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

10:47 Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

05:32 Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать