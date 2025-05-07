Ziferblat провів другу репетицію на Євробаченні — що покажуть на сцені в Базелі

Гурт Ziferblat провів другу репетицію в Базелі — вражаюче відео
Гурт Ziferblat, який цього року представить Україну на Євробаченні, провів другу репетицію в Базелі. Артисти виконають пісню Bird of Pray.
Про це повідомляє офіційна сторінка Євробачення в Instagram у середу, 7 травня.
Друга репетиція Ziferblat
Виступ гурту обіцяє справити сильне враження. На глядачів чекає яскраве шоу з ефектним світлом, піротехнікою та насиченою палітрою кольорів.
Коли виступатиме Ziferblat
Грандфінал Євробачення-2025 пройде 17 травня, а півфінальні шоу відбудуться 13 та 15 травня.
Представники України — гурт Ziferblat — вийдуть на сцену у першому півфіналі під п'ятим номером.
Нагадаємо, дизайнер Іван Фролов розповів про процес створення сценічних костюмів для гурту Ziferblat на Євробачення.
Раніше учасники гурту зазначили, що не зважають на прогнози букмекерів, адже розуміють, що ті часто не збігаються з реальними результатами.
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