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Гурт Ziferblat провів другу репетицію в Базелі — вражаюче відео

7 травня 2025 19:52
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Ziferblat провів другу репетицію на Євробаченні — що покажуть на сцені в Базелі
Гурт Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Гурт Ziferblat, який цього року представить Україну на Євробаченні, провів другу репетицію в Базелі. Артисти виконають пісню Bird of Pray.

Про це повідомляє офіційна сторінка Євробачення в Instagram у середу, 7 травня.

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Друга репетиція Ziferblat

Виступ гурту обіцяє справити сильне враження. На глядачів чекає яскраве шоу з ефектним світлом, піротехнікою та насиченою палітрою кольорів.

Ziferblat у Базелі
Гурт Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Гурт Ziferblat
Гурт Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Ziferblat
Гурт Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Ziferblat у Базелі 7 травня
Гурт Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Коли виступатиме Ziferblat

Грандфінал Євробачення-2025 пройде 17 травня, а півфінальні шоу відбудуться 13 та 15 травня.

Представники України — гурт Ziferblat — вийдуть на сцену у першому півфіналі під п'ятим номером.

Нагадаємо, дизайнер Іван Фролов розповів про процес створення сценічних костюмів для гурту Ziferblat на Євробачення.

Раніше учасники гурту зазначили, що не зважають на прогнози букмекерів, адже розуміють, що ті часто не збігаються з реальними результатами.

Євробачення Україна музика пісня Євробачення 2025 Ziferblat
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