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Группа Ziferblat провела вторую репетицию в Базеле — видео

7 мая 2025 19:52
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Ziferblat провел вторую репетицию на Евровидении — что покажут на сцене в Базеле
Группа Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Группа Ziferblat, которая в этом году представит Украину на Евровидении, провела вторую репетицию в Базеле. Артисты исполнят песню Bird of Pray.

Об этом сообщает официальная страница Евровидения в Instagram в среду, 7 мая.

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Вторая репетиция Ziferblat

Выступление группы обещает произвести сильное впечатление. Зрителей ждет яркое шоу с эффектным светом, пиротехникой и насыщенной палитрой цветов.

Ziferblat у Базелі
Группа Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Гурт Ziferblat
Группа Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Ziferblat
Группа Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine
Ziferblat у Базелі 7 травня
Группа Ziferblat. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Когда будет выступать Ziferblat

Грандфинал Евровидения-2025 пройдет 17 мая, а полуфинальные шоу состоятся 13 и 15 мая.

Представители Украины — группа Ziferblat — выйдут на сцену в первом полуфинале под пятым номером.

Напомним, дизайнер Иван Фролов рассказал о процессе создания сценических костюмов для группы Ziferblat на Евровидение.

Ранее участники группы отметили, что не учитывают прогнозы букмекеров, ведь понимают, что те часто не совпадают с реальными результатами.

Евровидение Украина музыка песня Евровидение 2025 Ziferblat
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